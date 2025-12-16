Cuba y Haití cierran 2025 como las únicas economías latinoamericanas que decrecen

La Cepal calcula que la inflación retrocedió hasta el 15%, aunque solo en el mercado oficial.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe prevé crecimiento para la Isla en 2026, pero solo un 0,1%

Madrid/ Santiago de Chile/La economía cubana cerrará el año con una caída del 1,5% del producto interno bruto (PIB), de acuerdo con el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2025, que mantuvo para la Isla las cifras avanzadas ya en anteriores documentos. De acuerdo con los datos disponibles, solo Haití acompaña a Cuba en la lista de países que retrocedieron, en su caso un 2,3%.

El informe también contiene las previsiones para 2026, que son más optimistas para la Isla, ya que se espera un crecimiento, aunque tan limitado que será tan solo del 0,1%. Haití será el año que viene, de cumplirse las expectativas, la única en negativo, con un 1,2%.

En cuanto a la inflación, el documento destaca la fuerte mejoría del dato del IPC oficial, que se queda en el 15,2%, frente al 29,1% del pasado año o el 39,1 de 2022 por "factores internos de oferta y presiones cambiarias". En el mercado informal, en cambio, los economistas calculan que el dato puede ascender hasta el 70%, dependiendo de las fuentes.

El organismo dependiente de Naciones Unidas mantuvo una previsión de crecimiento regional para 2025 del 2,4%, muy ligeramente por encima del 2,3% del pasado año.

Para 2026, calcula una expansión del PIB de América Latina y el Caribe del 2,3%, lo que supone una "dinámica de bajo crecimiento" en un contexto internacional que "aún resulta incierto".

Con estos indicadores "se completaría una secuencia de cuatro años con tasas cercanas al 2,3%, lo que confirma el hecho de que la región continúa en una trampa de baja capacidad para crecer", dijo la Cepal al presentar el documento este martes en su sede en Santiago ded Chile.

Como resultado de la "trampa" del bajo crecimiento, "el PIB per cápita de hoy día en la región es ligeramente mayor que el de hace 10 años, la pobreza detuvo su ritmo de reducción, hay una baja tasa de creación de empleos y se detuvo también la tendencia a la reducción de la informalidad", dijo a EFE el secretario ejecutivo de la Cepal, Manuel Salazar-Xirinachs.

"Son necesarias políticas de desarrollo productivo de mayor ambición, más hoy bajo las nuevas condiciones de rivalidad geoeconómica, combinadas con políticas macroeconómicas que movilicen más recursos para el crecimiento, la innovación, la diversificación económica, la transformación productiva y la creación de empleos de calidad", subrayó el alto funcionario.

Por países, el liderazgo lo tienen Venezuela (6,5%), Paraguay (5,5%), Argentina (4,3%) y Costa Rica (4%). Les siguen Guatemala (3,9%), Honduras (3,8%), Panamá (3,8%), El Salvador (3,5%), Nicaragua (3,5%), Perú (3,2%) y Ecuador (3,2%) en el medio de la tabla.

Rezagados, pero aún con cifras positivas, se encuentran República Dominicana (2,9%), Colombia (2,6%), Chile (2,5%), Brasil (2,5%) y Uruguay (2,2%). Precisamente la pasada semana, el presidente de este último país, Yamandú Orsi, se pronunció al respecto de la moderada cifra de crecimiento y afirmó que, independientemente de lo que digan los datos macro, la economía del país se mide por el plato de comida que las personas pueden llevar a su casa.

Las islas del Caribe proyectan un crecimiento del 1,9% para 2025 sin Guyana, que en medio de su boom petrolero marca un 15,2%, lejos del 43,6% de 2024.

Latinoamérica, la región más desigual del mundo, creció un 6,9% en 2021, como rebote tras el desplome de la pandemia, pero en 2022 se desaceleró hasta el 3,7% y en 2023 cerró con un crecimiento del 2,3%, la misma cifra que en 2024 y la misma que la Cepal proyecta para el 2026.