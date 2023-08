Los desocupados se triplican en Sancti Spíritus en medio de una crisis del mercado laboral cubano

"La baja disponibilidad de trabajo en las empresas que nos contratan es lo que hizo que redujeran nuestra plantilla", cuenta a 14ymedio Fernando, que trabaja en una industria estatal en Sancti Spíritus. Según su experiencia, todas las empresas están aplicando el mecanismo de reducción de plantilla para aumentar la eficiencia. "En mi caso, primero eliminaron todas las ventajas y, una vez que ya no dio más el dinero, empezaron a sacar gente", lamenta.

Es una de las muchas caras que ilustran la enloquecida realidad del empleo en Cuba, donde conviven los puestos sin cubrir con la falta de trabajo que realizar; los ínfimos números de desempleados con las elevadas cifras de quienes no quieren trabajar y los intentos desesperados por recuperar a los jubilados para reducir el gasto en pensiones e incorporar contribuyentes mientras cientos de miles de jóvenes se marchan. Todo ello con un trasfondo de empleo informal imposible de cuantificar.

El asunto fue abordado este martes en un artículo publicado en el diario oficial de Sancti Spíritus, Escambray, que tomaba como referencia los datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENO) más reciente, para analizar el complejo asunto. Trabajar o no trabajar, esa es la cuestión, titula el diario, recurriendo a la shakesperiana frase tópica. Con respecto a los datos conocidos en mayo, apenas se aporta una novedad, pero no menos importante. Según el diario, la tasa de desocupación en la provincia se ha triplicado en los últimos años, al pasar de 0,5% a 1,6% (1,7% en realidad, si se consulta la fuente).

La cantidad representa apenas a 3.400 personas, una cifra que el medio no considera alarmante, aunque supone la consolidación de una tendencia al crecimiento provocada por los constantes despidos

La cantidad representa apenas a 3.400 personas, una cifra que el medio no considera alarmante, aunque supone la consolidación de una tendencia al crecimiento provocada por los constantes despidos en las empresas estatales, arruinadas por la carencia de materias primas. Los cierres temporales y reconversiones contribuyen en este panorama que ha dejado en un año en torno a 2.300 personas en "proceso de disponibilidad", como lo denominaron las autoridades el pasado año al anunciar la oleada de despidos que se avecinaba.

Con todo, las cifras de desocupados en Cuba suponen una mota de polvo en el camino. Las autoridades contabilizan en este grupo a las personas que han perdido su empleo, pero el drama está en los inactivos que no buscan trabajo. Ese número supone un total de 54.028 personas en Sancti Spíritus, entre quienes se dedican a los "quehaceres del hogar", estudian o, simplemente, no tienen interés en trabajar. La cifra también podría incluir a quienes están en el mercado informal y, sencillamente, no declaran su situación laboral.

A ellos se suman los más de 16.000 que sí desean encontrar empleo y, por último, los denominados "desalentados", un total de 2.731 personas en la provincia que "abandonaron toda búsqueda de empleo porque consideran que no lo encontrarán". En total, 70.200 personas económicamente no activas en Sancti Spíritus.

En lo que va del año, 2.230 espirituanos han solicitado una plaza a través de las oficinas de orientación laboral, pero Escambray reconoce que un "número significativo" de cubanos termina por incorporarse al sector informal. El diario detalla que en la provincia residen 459.000 personas, de las cuales 198.600 (un 43,2%) son consideradas como población económicamente activa (PEA).

El texto menciona que el alto costo de la vida ha obligado a redoblar los esfuerzos para encontrar trabajo. Ante este panorama, las empresas estatales son las menos atractivas para los desempleados, no solo porque los privados pagan mejores salarios, sino por el alto riesgo de despido que supone el trabajo con el Estado, forzado a reducir su personal por la escasez crítica de insumos.

Según estadísticas citadas por Escambray, el 50% de la tasa de desempleados en la provincia está conformada por cubanos menores de 45 años, quienes, describe el diario, son personas en edad con el mayor rendimiento laboral. En contraste, un 3% de quienes tienen más de 65 años se encuentran activos en el mercado del trabajo y es un "incentivo" para aprovechar su experiencia.

Escambray sugiere promover más activamente medidas para incrementar la productividad, la reincorporación de personas ya jubiladas y la opción de que un empleado pueda tener hasta dos trabajos, lo que choca con la realidad de la existencia de empleos en muchos sectores. Las industrias con más ajustes laborales corresponden a los sectores de transporte, construcción, comercio, alimentación y producción láctea y cárnica, donde es más recurrente la escasez de materias primas.

El empleo en el sector estatal habría disminuido este año no tanto por el cierre de las industrias, sino porque hay más empresas privadas "con propuestas más atractivas por sus considerables salarios"

El diario provincial reconoce que el empleo en el sector estatal habría disminuido este año no tanto por el cierre de las industrias, sino porque hay más empresas privadas "con propuestas más atractivas por sus considerables salarios".

La falta de personal para llenar los puestos de trabajo es un tema recurrente en la prensa oficial. En mayo pasado, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei) alertó de que en los últimos dos años se han perdido 231.000 empleos, de los cuales el sector privado representó 194.689 (un 13% de caída) y el estatal 36.675 (un contracción de apenas 1%).

El Gobierno reconoce que la fuga de capital humano de las empresas estatales se debe a los bajos salarios que muchas veces no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de las familias. También asegura que hay entidades con plazas abiertas, como de ingenieros, pero no se pueden cubrir porque no hay disponibilidad en el mercado debido a la migración.

