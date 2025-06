Los expertos prevén un junio "más movido" para el precio del dólar en Cuba

Madrid/La calma que han vivido las tasas de cambio paralelas en el último año en Cuba parece estar tocando a su fin. Así lo cree el Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi), que ha compartido este lunes su informe mensual avisando con un spoiler: “junio pudiera ser un mes más movido en el mercado informal de divisas cubano”. Hace hoy justo 13 meses que el dólar tocó techo al venderse por 395 pesos –pico máximo alcanzado el 9 de mayo de 2024– y tras una larga etapa de estancamiento en los 340, la subida ha ido consolidándose lentamente, hasta colocarse en los 375 pesos.

Para finales de este mes, el OMFi estima un alza de al menos 15 pesos (4%) en un escenario central, pero advierte: “En el escenario máximo (más extremo), la tasa del dólar aumentaría 38 CUP (10%); lo cual ocurriría si se amplía el exceso de demanda”. Una cuenta similar queda para el euro, que se ha mantenido más alto recientemente pero puede subir de manera más contenida, entre un 3% y 7%. Esto supondría que ambas divisas llegarán a rozar o, incluso, superar los 400 pesos.

De llegar a esta situación, advierte el economista cubano –y responsable del Observatorio– Pavel Vidal, es posible que se dé una “corrección a la baja”, ya que en el pasado se ha visto que el valor de 400 pesos por divisa funcionaba como “barrera psicológica”. En ese caso, se volvería a un escenario de incertidumbre y volatilidad en el mercado que no se daba desde el pasado año.

Es posible que se dé una “corrección a la baja”, ya que en el pasado se ha visto que el valor de 400 pesos por divisa funcionaba como “barrera psicológica”

El régimen cubano desató, en aquel contexto, una campaña de ataques a El Toque –medio al que pertenece el OMFi y primero en publicar la tasa del mercado informal de divisas a diario–, al que acusó de manipular los precios generando expectativas. El oficialismo acusó a la publicación de querer llevar la tasa hasta los 500 en fechas cercanas al mes de julio, buscando una reedición de las protestas del 11J, que habían brotado tres años atrás. Pero el tiempo acabó demostrando que los mercados se estabilizaron y las divisas cayeron independientemente de los presuntos oscuros intereses que se atribuyeron a El Toque para presionar al alza.

En el boletín enviado este lunes, el OMFi analiza los más recientes datos de inflación, además de las causas y las perspectivas. El IPC de mayo demostró que los precios se contienen en el mercado oficial –un dato muy parcial teniendo en cuenta el gran peso de la economía informal en la vida diaria de la Isla–, a pesar de que siguen creciendo, un 0,8% en el mes, un 7,45% mensual y un 16,4% interanual. El respiro no es baladí, ya que en mayo de 2024 fue el doble (15,2% la acumulada y 31,1% la interanual), pero el mero número no es útil si no se miran todas las aristas.

Por un lado, como advierte el informe de la OMFi, la caída del IPC es positiva en cuanto a que traslada menor incertidumbre a los negocios, que pueden contar con menos vaivenes en los precios y permitirles planificar con más margen y tranquilidad. Por otro, indica que el déficit se está conteniendo, tal y como avisa el Gobierno desde el pasado año, lo que a su vez tiene otra buena consecuencia: se necesita menos emisión de moneda para financiarlo y corta el exceso de circulación de efectivo, que presiona a los precios.

La inflación lleva tantos años alta sin que se haya compensado la depreciación de los salarios, que la población está superada

Pero en lo social tiene aspectos contraproducentes. Por un lado, del que tanto se ha hablado, revela falta de gasto público –presuntamente dirigido a mejorar las condiciones de vida de la población o paliar las necesidades de los más vulnerables. Por otro, la inflación lleva tantos años alta sin que se haya compensado la depreciación de los salarios, que la población está superada. De hecho, como ya han insistido distintos economistas, incluyendo el OMFi en anteriores informes, la bajada de la inflación puede deberse también al límite al que parecen estar llegando las familias.

“Ciertos productos clave pueden haber alcanzado un techo de precios en el corto plazo debido a la imposibilidad de que el consumidor los siga pagando; lo cual no implica que hayan mejorado las condiciones de oferta, sino que los límites de la demanda están siendo determinantes en el comportamiento de los precios”, señala el informe. Además, existe otro factor que no aparecerá en el análisis de datos: hay bienes que, sencillamente, no existen, no importa –casi–de cuánto dinero se disponga. Es el caso de muchos servicios básicos, como la luz, el agua o el combustible: aunque algo quede mercado negro, la escasez es rampante.

“Una menor tasa de inflación no significa que bajan los precios ni que las familias ganan poder adquisitivo”, lamenta el informe. Además, avisa de un fenómeno curioso que se aproxima a corto plazo. En los próximos datos oficiales habrá un notable repunte de la inflación, forzado por las estratosféricas subidas de tarifas de Etecsa. El apartado de telecomunicaciones lleva años absolutamente estancado en cifras del entorno del 0,1% como mucho en sus subidas de precios, pero el próximo mes se verán encarecimientos de varias cifras, dando como resultado un IPC alto que a nadie sorprenderá.

Pero, avisa el OMFi, “así y todo, su efecto neto en el tiempo puede ser antinflacionario dado que también contribuye a generar ingresos fiscales y a reducir la cantidad de pesos en manos de la población”. Sería el mismo motivo por el que los altos IPC de los meses en que se multiplicaron los costos del tabaco y las bebidas alcohólicas, así como de los precios del combustibles, acabaron dando como resultado la contención de la inflación.

“El nuevo aumento de precios de servicios públicos se inserta dentro de la lógica del ajuste que recae de forma desproporcionada sobre el poder adquisitivo de las familias, mientras el Gobierno sigue evadiendo las reformas estructurales del agotado modelo económico centralizado y monopolizado por empresas estatales. Dado que el Gobierno no hace nada importante para promover la productividad y la eficiencia económica, busca ampliar la extracción de rentas mediante la dolarización selectiva y el incremento de precios”, concluye el documento.