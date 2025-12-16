El imperio opaco de Chen Zhi y la sombra sobre Habanos S.A

El camboyano de origen chino Chen Zhi hace temblar los pilares del sector tabacalero que comercializa los puros cubanos a través de Habanos S.A.

El socio español de Cubatabaco se desvincula de su accionista principal, prófugo de la justicia por delitos de fraude electrónico y lavado de dinero

La Habana/Un magnate desconocido hace temblar los pilares del poderoso sector tabacalero que comercializa los puros cubanos a través de la sociedad mixta Habanos S.A., dirigida desde la Isla. El camboyano de origen chino Chen Zhi, que se convirtió secretamente en 2020 en el principal accionista del socio español de Cubatabaco, se ha esfumado cuando se enteró de que la justicia lo investigaba en varios países por lavado de dinero, fraudes con criptomonedas, estafas electrónicas, además de supervisar campos de trabajos forzados.

Ante los riesgos financieros que conlleva esta situación, el socio español de Habanos S.A. ha anunciado que está tomando “las medidas necesarias para garantizar que Chen Zhi quede completamente apartado” de sus operaciones, señala la agencia France Presse, citando a un portavoz de Tabacalera. Sin nombrarlos, la misma fuente ha agregado que los dos accionistas minoritarios de Allied Cigar Corporation –controlada por Chen Zhi– pretenden adquirir la participación del empresario asiático.

France Presse aseguró que tuvo acceso a un organigrama proporcionado por una empresa distribuidora de puros en Escandinavia al ayuntamiento de Gotemburgo (Suecia), en el que el nombre de Chen, nacido en China, aparece como principal accionista de varias sociedades con sede en Europa, Asia y el Caribe, lo que al final lleva a su participación accionarial en Tabacalera.

Según datos recopilados en publicaciones de la industria tabacalera, Allied Cigar Corporation está controlada al 100% por Asia Uni Corporation Limited, con sede en Hong Kong. A su vez, la sociedad dominante última es Allied Cigar Fund, con domicilio en las Islas Caimán. Chen Zhi tiene participación mayoritaria en Allied Cigar Corporation a través de una cadena de sociedades offshore, no como accionista directo visible.

Chen Zhi, conocido también como Vincent, figura como fundador y presidente del Prince Holding Group, un conglomerado con sede en Camboya que se presenta públicamente como un empresario de bienes raíces, servicios financieros y comercio internacional.

A mediados de octubre de 2025, las autoridades de Estados Unidos lo acusaron formalmente por fraude electrónico y lavado de dinero relacionados con operaciones de centros de estafa y trabajo forzado en Camboya. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos calificó al grupo de Chen como una organización criminal transnacional, imponiendo fuertes sanciones y colocando a Chen Zhi y su Prince Group en su lista de entidades bloqueadas.

Las sanciones forman parte de lo que Washington ha descrito como una de las mayores acciones contra redes de fraude a escala global, que incluyen el decomiso de miles de millones de dólares en criptomonedas vinculadas a las operaciones del grupo. Chen también ha sido sancionado por Reino Unido.

En noviembre, la plataforma de investigación y análisis de PANews, especializada en blockchain, criptomonedas, finanzas digitales y crimen financiero transnacional, publicó un detallado artículo sobre las actividades de Chen, revelando que se ocultaba detrás de empresas fantasma, criptomonedas y estructuras offshore, descritas como un “capitalismo de telaraña 2.0”, un modelo transnacional que combina tecnología blockchain, paraísos fiscales y redes de explotación humana.

Según el medio, con su conglomerado Prince Group, el magnate operaba redes de estafas cibernéticas y tráfico de personas en campamentos cerrados donde se les obligaba a trabajar en fraudes digitales.

En 2020, detalló PANews, el gigante tabacalero británico Imperial Brands decidió vender su negocio de cigarros de alta gama, incluida una participación del 50% en Habanos. Chen Zhi adquirió esta participación por 1.040 millones de euros. Tras la transacción, Allied Cigar sufrió frecuentes cambios estructurales en cuestión de meses. En abril, las acciones se transfirieron a Allied Cigar Fund LP. En mayo, la empresa pasó a llamarse Instant Alliance Ltd. y, en noviembre, las acciones se transfirieron a una persona física llamada Zhang Pingshun. La empresa se disolvió en junio de 2021. Esta serie de cambios vertiginosos dificultaron la identificación del beneficiario real detrás de Habanos.

De momento, ni Habanos S.A. ni el Gobierno de Cuba han emitido declaraciones oficiales sobre la naturaleza del vínculo con Chen.