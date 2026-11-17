La Habana/Este martes se cumple una semana desde que la Casa de Cambio estatal (Cadeca) modificó repentinamente los parámetros para la fijación de su tasa. Sin embargo, las autoridades aún no han anunciado cuál será la regla a partir de ahora, señala el economista cubano Pavel Vidal en el más reciente boletín del Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi).

El informe califica esta decisión de "un paso importante, aunque insuficiente, para la formalización del mercado cambiario". Un gráfico ilustra el salto de gigante que ese día dio la tasa de cambio del dólar en las Cadeca, al pasar de una cotización ligeramente por debajo de los 800 pesos el día 9 a 920, exactamente la misma que daba en el mismo momento la herramienta de El Toque, que mide el mercado informal desde 2022.

El análisis recuerda que, hasta la fecha, las tarifas oficiales aplicaban un margen de beneficio sobre la tasa de referencia del Banco Central de Cuba (BCC). En los bancos, la compra estaba un 2% por debajo y la venta un 2% por encima. Las agencias de las Cadeca tenían un margen entre el 1% y el 3%, con excepción de los hoteles y aeropuertos, donde se aplicaba la mayor mordida, con un 6%. De repente, Cadeca saltó al 10,4% por encima de la tarifa del BCC y se unificó tanto con la de El Toque como con la de ADT 64 , la primera casa de cambio privada de la Isla, situada en Santa Clara.

El OMFi no pierde, nuevamente, la oportunidad de reivindicar un trabajo de años que ha sido vilipendiado hasta los mayores extremos por el oficialismo

El OMFi no pierde, nuevamente, la oportunidad de reivindicar un trabajo de años que ha sido vilipendiado hasta los mayores extremos por el oficialismo. Durante el año 2025, la campaña que acusaba a El Toque de distorsionar artificialmente el precio de la moneda induciendo la inflación con el fin de generar un levantamiento contra el régimen, alcanzó sus cotas más elevadas, hasta el punto de vincular a sus fundadores y parte del equipo con delitos económicos e, incluso, “terrorismo económico”. Pero el tiempo ha dado la razón a la metodología defendida, sin estridencias, desde el medio.

En diciembre de 2025, el Gobierno aprobó la creación de una tasa flotante que, aunque aún distaba mucho de la que se detectaba en el mercado informal, estaba a años luz (410 CUP) de los 120 pesos por dólar vigentes en aquel momento en los bancos para personas físicas y de la cotización de 24 CUP utilizada en el sector estatal. A lo largo de 2026, la tasa flotante oficial ha ido acercándose a la del mercado negro, hasta alcanzarla la semana pasada.

“Que Cadeca compre hoy el dólar prácticamente al mismo valor que El Toque es consistente con lo que hemos sostenido, y a la vez desmiente lo que el Gobierno venía diciendo”, reprocha con alarde el informe, que añade que la corrección realizada por las casas de cambio estatales por fin “refleja mejor los equilibrios y desequilibrios monetarios internos y externos de la economía”.

La OMFi admite que los precios no son populares a pie de calle –salvo, claro está, para los vendedores– pero que va en buen camino por ser realista, lo que proporciona mayor seguridad, encamina a la formalización del mercado cambiario y fomenta las exportaciones en detrimento de las importaciones. El resultado de esto, de una manera natural, debería ser un aumento de la producción nacional, sobre todo cuando se están aplicando reformas al mercado. La duda es si el Gobierno será capaz de materializarlo.

Vidal plantea sus dudas sobre si Cadeca podrá sustituir al mercado informal de divisas. Para que funcione, las oficinas deberían mantenerse activas no solo comprando, sino también vendiendo y favoreciendo la circulación de la moneda. “Si no se venden los dólares comprados o los límites son estrictos, la demanda seguirá acudiendo al mercado informal”, reflexiona. Además, existe la duda de si podrá captar tantas divisas como se necesitan para financiar las importaciones, ya que es preciso un volumen muy alto.

“Pero incluso en ese escenario persisten otras limitaciones: la falta de credibilidad en los bancos, los problemas logísticos y de conexión, y sobre todo el efecto de las sanciones y los pocos servicios de corresponsalía internacional que tienen los bancos cubanos”, advierte el informe.

"Será clave conocer la regla de actualización diaria de Cadeca, y que haya transparencia al respecto"

Tampoco es fácil, a falta de información pública, saber si la tasa de Cadeca va a fluctuar o se va a estabilizar y si va a captar las expectativas del mercado, debido a su posición de prácticamente monopolio. “Será clave conocer la regla de actualización diaria de Cadeca, y que haya transparencia al respecto”, argumenta Vidal, que considera indispensable el programa de estabilización macroeconómica que el Gobierno no tiene previsto y que haría naufragar cualquier buena intención de adecuarse a la realidad financiera del país.

“A mediados de los años noventa, Cadeca sí logró desplazar al mercado informal de divisas. Fue posible porque, en paralelo, se produjo un ajuste fiscal significativo, se controló la inflación y se introdujeron reformas estructurales importantes para su momento”, recuerda, pero ahora se necesita un proceso similar, especialmente de corrección del déficit fiscal.

“Se trata, además, de un proceso que requiere ganar credibilidad, muy dañada por las altas tasas de inflación, los impagos bancarios, los desequilibrios fiscales, y, sobre todo, por el fallido ordenamiento monetario de 2021”, zanja. “Mientras eso no se haga, será muy difícil lograrlo”.