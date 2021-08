"Mi pueblo nunca permitirá que se cometa algún tipo de injusticia hacia mí"

No ha pasado tanto tiempo desde que el reguetonero Roberto Hidalgo Puentes, Yomil, se desmarcaba de la política y pedía que dejaran en paz a los artistas; pero ha pasado una eternidad. La muerte de su colega de dúo, El Dany, cambió todo para siempre y ahora no solo reivindica justicia para esclarecer la negligencia que costó la vida a su "hermano", sino que sale a las calles habaneras al grito de "libertad", como hizo el 11 de julio junto a miles de manifestantes. Ahora, con su canción De Cuba soy ha vuelto a colocarse en el candelero y habla abiertamente con 14ymedio de su compromiso con la democracia.

Pregunta. Presentó De Cuba soy afirmando que era "el tema más importante" de su carrera, ¿por qué lo ve así?

Respuesta. Creo que cuando un artista se suma a la causa justa sabiendo que puede perder todo por lo que ha luchado la obra sobrepasa a todos los éxitos. Es el mayor aporte que puedo hacerle a mi pueblo.

P. El video es arriesgado, empezando por la elección del realizador que ya había tenido una polémica con las instituciones, y continuando por su estética, que es bastante inusual. ¿Cómo surge esa colaboración con Yimit Ramírez? ¿Era consciente de los riesgos que entrañaba?

R. Con Yimit comencé una amistad hace un tiempo. Vi su trabajo y me interesó, yo soy bien arriesgado al trabajar con realizadores talentosos y él no iba a ser la excepción. Sabía que haría algo duro, sabiendo de la importancia de este tema para mi vida, y simplemente lo dejé que creara y fuera libre, pero nunca pensé que me iba a impresionar tanto. Estoy muy orgullosos del resultado y su creatividad, por eso lo respeto mucho.

P. Hace menos de una semana desde que la canción y el video vieron la luz y ya ha recibido ataques y amenazas desde la prensa oficial y de las instituciones culturales. ¿Se lo esperaba? ¿Cuenta con apoyos en su entorno?

R. Claro, sabía que esto iba a suceder al ver cómo han actuado con otros artistas que se han manifestado en la misma línea. Sabía que me iban a amenazar, ofender y difamar, eso no es nuevo para nadie. Pero por parte de mi equipo, ellos saben cómo pienso desde hace mucho, así que eso tampoco les tomó de sorpresa; y en cuanto al público estoy más que satisfecho de la reacción y el apoyo. Estoy muy feliz porque sé que como estuve a la hora cero con mi pueblo, mi pueblo nunca me va a dejar solo ni permitirá que se cometa algún tipo de injusticia hacia mí. Eso es lo que más tranquilo me tiene, porque si no estoy seguro de que otro gallo cantaría.

P. Otros artistas que han asumido abiertamente su visión crítica hacía el Gobierno están presos hoy, como Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo o Hamlet Lavastida. ¿Teme encontrarte en una situación como esa?

R. Creo que no he pasado ningún límite, ya que soy un artista y tengo el derecho de ser libre en mis obras. Desde que decidí arriesgar todo, estoy preparado psicológicamente para lo peor, pero creo que el Gobierno es bruto para unas cosas y muy inteligente para otras. De sucederme algo así, ellos saben qué hay una juventud que me sigue y que es capaz de hacer cualquier cosa por sus artistas favoritos y la prueba de eso fue la pérdida de mi hermano Dany, cuando el pueblo, orgánicamente sin convocatoria alguna, salió a despedirlo en distintas provincias y ciudades del mundo. Una cosa así nunca había sucedido en el país y creo que el Gobierno se dio cuenta del gran nivel de convocatoria que tenía en la sociedad cubana Yomil y El Dany, por eso no creo que tomen decisiones aberrantes que empeoren más su situación. Podría haber otro 11,12,13,14 julio y lo saben. Así que creo que van a dejar las cosas así.

P. Hablando de El Dany, en un momento de la canción se refiere a él y la necesidad de qué se haga justicia, ¿a qué cree que se debe la falta de respuestas sobre lo que sucedió en el hospital aquel día?

R. Fue una negligencia médica, y el trato que le dieron fue una total falta de respeto ya que las medidas que tomaron con la enfermera que estaba en esa madrugada de guardia solo ellos las saben. Por eso, por el respeto y la hermandad que tengo con Daniel, siempre pediré justicia, porque si eso le hubiera pasado al hijo de cualquier alto dirigente de este país créeme que meten preso a malanga y su puesto de vianda, pero con mi hermano se hicieron los de la vista gorda y eso duele y ofende.

P. El 11 de julio salió a la calle junto a quienes se manifestaban contra el Gobierno, ¿cambió entonces su visión sobre Cuba desde el punto de vista político y social?

R. Creo que mi visión sobre el tema político social de mi país cambió desde que comencé a viajar y preocuparme por los problemas graves que vivimos, al notar que al Gobierno le cuesta mucho aceptar diferentes puntos de vista y críticas, al salir por las calles de mi Habana y ver cómo se deteriora cada día más, al llegar a cualquier provincia y ver lo detenida que sigue en el tiempo, al ver la manera de actuar del Gobierno ante los miles de problemas que hay por su mal manejo, al ver lo desconectados que están de la realidad, etcétera. Son muchas cosas que he visto, he vivido y he aprendido. Cuando uno va adquiriendo madurez y conocimiento debe aportar su granito de arena para tratar de acelerar ese proceso de cambio que tanta falta le hace a mi país. Vivo aquí y sé que lo más preciado que tiene el ser humano es el tiempo y que Cuba no está en condiciones de perderlo, al contrario es momento de recuperarlo, porque la vida es una sola.

P. Yomil y El Dany cantaron el tema Música Vital con varios artistas cubanos que hoy mantienen silencio ante la represión que se vivió el 11 de julio. ¿Cómo se siente ante eso?

R. En realidad no sé, porque no he visto a ninguno haciendo ninguna declaración en mi contra, pero sí tuve un encuentro el sábado pasado con la presidenta del Instituto de la Música. Me citaron a las 10 am en mi empresa para que les explicara el porqué de mi canción y les planteé todas mis razones en una reunión que duró más de dos horas. Ella me dijo que, por parte de la institución, no iba a suceder nada, pero que esperara la respuesta de varios artistas del gremio que supuestamente estaban indignados, ya que ellos sí están comprometidos con el socialismo. Yo respeto su postura siempre y cuando respeten la mía y depende de su respuesta también tendrán la mía. Creo que no están preparados para aguantar que les digan unas cuantas verdades (ríe), pero hasta el momento solo son especulaciones, así que esperemos a ver.

P. ¿Qué visualiza cuando piensa en "un cambio" para Cuba?

R. Veo a Cuba siendo un Estado de derecho, donde el cubano de a pie sea la máxima autoridad, donde no existan el abuso de poder, ni la represión ni la censura por pensar diferentes, donde se acepte el diálogo como vía para solucionar los problemas, porque creo que lo primero que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad y que sea un país abierto, no solo de los supuestos "revolucionarios", que para mí de revolucionarios no tienen nada. Debe ser un país de todos y para todos, también para esos cubanos que tuvieron que dejarlo, muchos arriesgando y perdiendo la vida por tener un futuro mejor, que tuvieron que comenzar una vida desde cero en un país ajeno para ayudar a sus familias y tener una vida digna. Quiero que mi país sea de los mejores del mundo y les digo con total seguridad que sí se puede, siempre y cuando se cambié todo lo que tenga que ser cambiado.

