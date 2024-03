La hermana del ex ministro cubano de Economía niega que esté detenido: "Está incomunicado"

Madrid/María Victoria Gil Fernández volvió a pronunciarse públicamente sobre su hermano, el ex ministro de Economía. Lo hizo en unas declaraciones este lunes a la televisión local de Canarias, en España, donde reside, y aseguró que Alejandro Gil no está arrestado. “Mi hermano está incomunicado”, refirió en esa entrevista, donde también responsabilizó a Raúl Castro de la llamada Tarea Ordenamiento, que ha sumido el país “en una miseria absoluta”.

En conversación con 14ymedio, este martes, la ex presentadora de Televisión Cubana, que estuvo en La Habana entre el 3 y el 10 de marzo, justo cuando se supo de la “investigación” que emprendió el régimen contra su hermano, corrobora todo lo que dijo sobre quien fue viceprimer ministro y mano derecha del mandatario Miguel Díaz-Canel.

Respuesta. Él no está detenido como tal; él está incomunicado en un lugar que yo no sé cuál es; si es Villa Marista, si es una casa de detención del Ministerio del Interior… Desde el punto de vista jurídico, detención es en una cárcel, y ni siquiera se le han imputado delitos. Yo no pude hablar con él, no le pude contactar, porque está totalmente incomunicado.

Pregunta. Pero en su casa no está, ni él ni su esposa.

R. No, no, no. Ninguno de los dos. En su casa está mi sobrina, Laura María Gil González, con su esposo, Álvaro Iglesias, y mi sobrinita nieta, que me quedé con deseos de conocer, que tiene un año y medio. Pero tengo entendido que mi sobrina está trabajando [en el grupo Caudal, dedicado a la custodia y traslado de valores y perteneciente al Ministerio de Finanzas]. Ella va a trabajar y todo, pero no tiene móvil.

Hasta que la Fiscalía no impute ningún delito, no se le puede decir que es un corrupto. Por eso yo dije que me querellaré contra el programa Con Filo, porque la presunción de inocencia es obligatoria

P. No está detenido, pero el hecho de que esté en algún sitio similar a Villa Marista, se sabe lo que significa.

R. Yo me imagino que dada la categoría que tuvo mi hermano, que ya no la tiene, no debe estar en Villa Marista. En Cuba hay unas casas especiales, que son de la Seguridad del Estado, muy buenas casas, en Miramar y en Nuevo Vedado, donde se llevan a las personas de alto nivel, de alto rango, entre comillas, que están siendo investigadas. Fue el caso de Carlos Lage y de muchísimos otros. Tienen todos los lujos y todas las comodidades, tampoco se les da un mal trato, ni mucho menos. Debe de estar en una de esas casas, no sé en qué dirección.

P. ¿Quién le contó que estaban incomunicados?

R. Mi sobrino, que está libre de todo, Alejandro Arnaldo Gil González. Siempre ha estado aparte de toda la familia. Es una persona muy callada, muy reservada. Es ingeniero en computación, es profesor, y vive en la casa de su esposa, que está en Playa. Yo con mi sobrino me comunico todos los días. Él me dice: “Tía, esto va a pasar, estoy seguro”. Tiene que estar sufriendo demasiado, porque imagínate tú un muchacho, con el carácter que tiene, estando su padre acusado, como dicen, de corrupción, que es un término que se ha utilizado incluso por la prensa cubana, pero la fiscalía no ha calificado ningún delito.

P. El comunicado público decía “graves errores en el desempeño de sus funciones”.

R. “Graves errores en el desempeño de sus funciones” y luego hay una coletilla, que la coletilla esa se la ponen, desde que yo soy pequeña, nacida y criada con la Revolución, se le pone a todo, hasta los exámenes de historia: “el Gobierno nunca tolerará la corrupción, ni la insensibilidad ni la simulación”. Eso no quiere decir que se le esté acusando de corrupción. Hasta que la Fiscalía no impute ningún delito, no se le puede decir que es un corrupto. Por eso yo dije que me querellaré contra el programa Con Filo, porque la presunción de inocencia es obligatoria. Está descrita en las leyes de procedimiento penal, que son las mismas en España que en Cuba que en Uruguay que en Argentina, porque todos provienen de la misma rama, que es el Derecho Romano. Si tú estás hablando y estás imputando un delito sin respetar la presunción de inocencia, estás cometiendo un delito de injurias y calumnias.

P. Con Filo no es independiente, es en realidad la manera que tiene el Gobierno de hablar de su hermano.

R. Exactamente.

P. En la entrevista con la televisión canaria responsabiliza de la situación que vive Cuba a Raúl Castro, y también recuerda que Díaz-Canel felicitó a su hermano por su cumpleaños el 2 de febrero, el mismo día que lo destituyen como ministro.

R. La contradicción más grande que existe es que el presidente de la República de Cuba destituye a mi hermano y ese 2 de febrero lo felicita por los logros alcanzados, y mi hermano le contesta: “gracias, Díaz-Canel, seguimos contigo”, y luego el 7 de marzo anuncian que lo investigan. ¿Cómo el presidente de Cuba no va a saber las cosas que están pasando?

P. De ahí la pregunta. ¿Hasta qué punto el 2 de febrero sabe Díaz-Canel lo que está pasando? Su hermano era su mano derecha…

R. Eran uña y carne, como decimos en Cuba.

Si Díaz-Canel tiene que ver con esa decisión y la toma sin conocer los delitos, entre comillas, que supuestamente se le imputan a mi hermano, cómo lo va a felicitar por su buen trabajo

P. ¿Díaz-Canel tiene que ver con esta decisión?

R. Por supuesto que tiene que ver con esta decisión. Pero si tiene que ver con esa decisión y la toma sin conocer los delitos, entre comillas, que supuestamente se le imputan a mi hermano, cómo lo va a felicitar por su buen trabajo. Es que son cosas contradictorias.

P. Yo no sé hasta qué punto jurídicamente pueda efectivamente presentarse como acusación particular contra el Gobierno cubano, como repitió ayer.

R. Yo soy abogada de profesión, yo en Cuba tengo mi número de colegiado, el mío en 1982 fue “título de oro”, yo tengo cuatro especializaciones, en medicina forense, por ejemplo. Desde el punto de vista de la ciencia jurídica fui una adelantada. Yo tengo mi colegiatura y yo me personaré. Mi hijo [Daniel Trujillo Gil] dice que me va a amarrar a un árbol, que me va a romper el pasaporte cubano y el español, pero yo lo voy a hacer. Si se hace un juicio, como se hizo con Ochoa, que el Estado se limpió de todos sus delitos con una persona, se ensañó sabiendo detrás de Ochoa lo que había realmente, la corrupción que había, yo iré, me personaré como acusación particular. Y si se demuestra que mi hermano se corrompió realmente, caerán con él los demás que se corrompieron también, y todos los delincuentes que han estado en esta causa con él. Aunque mi hijo me quiera amarrar a un árbol. Como ahora que fui, que me escondió el pasaporte, no quería que fuera a Cuba porque decía que me iban a dejar detenida, porque yo había hecho unas declaraciones en contra del Gobierno muy contundentes y por menos que eso hay presos políticos en mi país. Y yo entré y a mí nadie me molestó.

P. ¿Cómo interpreta esa arbitrariedad?

R. No lo sé. Mi hijo se ha sentado conmigo hace dos días y me ha dicho: “Mamá, yo te soy sincero, y te tengo que decir la verdad. Yo hoy estoy seguro de que tú eres miembro de la Seguridad del Estado cubano, porque única y exclusivamente eso explica que luego de las declaraciones que tú has hecho, de las publicaciones en Facebook y de las entrevistas que has dado, hayas entrado a Cuba y nadie te haya molestado”.

P. ¿Y qué le respondió?

R. ¿Qué le voy a decir? Que si él se lo cree, qué puedo hacer. Si le hubiera pasado a él, también lo creería. Porque es un milagro que yo de verdad haya entrado y salido de Cuba sin que nadie me molestara. Es que ha habido personas que han hecho la quinta parte que yo y no les han dejado bajarse del avión. Es muy extraño y no tiene explicación, pero es así y no soy miembro de la Seguridad del Estado.