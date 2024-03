Vicky Gil, indignada por las difamaciones de Con Filo contra su hermano

Madrid/María Victoria Gil Fernández, hermana de Alejandro Gil, sigue clamando a los cielos desde España a través de sus redes sociales. Este sábado, dos días después de reprochar a la prensa independiente unas declaraciones que desmintió haber dado –“ruego a los medios que nos permitan estar en paz”–, tocó el turno de regaños al oficialismo, en concreto al programa Con Filo, que dedicó su última entrega a fusilar la reputación del defenestrado ministro de Economía.

“No puedo perdonar a la prensa cubana y a los que, aprovechados y oportunistas, vierten desde Cuba una campaña cruel y de desprestigio contra mi hermano Alejandro Gil Fernández y contra mi familia”, arremete Vicky Gil, quien advierte a Michel Torres Corona, presentador del espacio oficialista, de que “la difamación es un delito previsto y sancionado en el Código Penal cubano, que soy abogada colegiada en la República de Cuba y que, la presunción de inocencia es obligatoria”.

"Si mi hermano ha sido escogido como chivo expiatorio, también me encargaré de que caigan con él todos los cómplices y verdaderos corruptos"

La ex presentadora de Televisión Cubana recuerda que “en momento alguno se le han imputado delitos de corrupción ni de otra índole a mi hermano”. Por tanto, prosigue, “si en este proceso se demuestra su inocencia, de la que estoy absolutamente segura, me personaré como acusación particular contra él y contra el programa de referencia”. Y finaliza su texto: “Me encargaré personalmente de que caiga sobre ellos todo el peso de la ley por injurias y calumnias. Si mi hermano ha sido escogido como chivo expiatorio, también me encargaré de que caigan con él todos los cómplices y verdaderos corruptos”.

Vicky Gil estuvo hasta la semana pasada de visita en La Habana, donde fue captada en varios momentos, uno de ellos cantando en un local, y donde, según aseguró públicamente, las autoridades del régimen no la molestaron “en momento alguno”.

Sin ofrecer pruebas del posible vínculo, algunos medios independientes relacionan tanto la destitución del primer secretario del Partido Comunista en Ciego de Ávila, Liván Izquierdo Alonso, como la detención del empresario Fernando Javier Albán Torres, dueño de la mipyme Media Luna, con la caída en desgracia de Alejandro Gil.

Sin embargo, la referencia al ex ministro de Economía en Con Filo es la única que ha thecho una fuente oficialista desde que el Gobierno informó de que estaba siendo investigado por “graves errores en el ejercicio de sus funciones”. Los rumores han corrido desde entonces, incluido que el ex alto funcionario y su esposa, Gina María González, se encuentran detenidos mientras las autoridades los investigan.