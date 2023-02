De los 12.863 migrantes que pidieron refugio en México en enero, 872 son cubanos

El cubano Usnavi Rodríguez denunció que los trámites de refugio que está realizando con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en las oficinas de Tapachula (Chiapas) son "lentos" y hay "desorganización". Según este habanero, un familiar y su esposa se han quedado a dormir en la cola, pero "los haitianos son muy agresivos y nadie quiere problemas con ellos".

Rodríguez, que cuenta con un salvoconducto otorgado por las autoridades, relató a 14ymedio que los oficiales de Migración no le permiten subir a una guagua que lo lleve a la Ciudad de México. Le argumentan que el documento que le dieron sólo le permite llegar hasta Arriaga, municipio ubicado a unos 247 kilómetros de Tapachula. "La gente está molesta. Por las noches las perreras (camionetas con oficiales) salen y se llevan a los que quieren".

Karla Asunción y su esposo acudieron la semana pasada a las oficinas de la Comar. "Él entró para la solicitud, pero sólo lo anotaron en el papel y en el momento que quiso dar mi pasaporte le dijeron que no, que con eso bastaba". Esta habanera denunció que lo que buscan es "desintegrarnos para que no podamos continuar con el trámite".

El titular de la Comar, Andrés Ramírez, aceptó en entrevista con el diario español El País que su oficina "está al borde del colapso". Este problema se presentó por el aumento de solicitudes tras la puesta en marcha del nuevo programa de EE UU con el permiso de entrada de hasta 30.000 personas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití cada mes, expandiendo así un plan que había lanzado en octubre para conceder paroles humanitarios a venezolanos.

A través de sus redes sociales Ramírez compartió cifras sobre los grupos de migrantes que han solicitado asilo en el pasado mes de enero. "Por primera vez en la historia del refugio en México, nacionales de Afganistán están dentro del top 10", precisó el funcionario. "Solicitaron la condición de refugiado 430, ubicándose en el séptimo lugar de la lista. Esta cifra es 15,3% superior a la todos los solicitantes asiáticos del 2013 al 2021".

Reiteró su preocupación porque, al cierre de enero, la Comar registró 12.863 solicitudes. "El promedio mensual del año pasado fue 1.429, es decir, son casi nueve veces más este mes, lo que nos coloca en los niveles de 2021, cuando tuvimos el récord histórico, fue cuando 50.000 haitianos pidieron refugio".

Los nacionales de Haití encabezan el listado con 4.305 solicitudes, los de Honduras con 2.837, de Venezuela 1.337, de Cuba 872 y de El Salvador 562.

Según Usnavi Rodríguez, esos 872 solicitaron el estatuto de refugiados porque quieren "evitar la deportación". Mencionó que sus propios familiares fueron regresados a Guatemala en una ocasión y desde diciembre 17 no pueden salir de Tapachula. "No vale el salvoconducto, no hay asilo, parece que México nos quiere devolver a Cuba".

Andrés Ramírez, de la Comar, lamentó que los migrantes "vean el sistema de asilo como un trampolín" para poder llegar a EE UU. "Hacen de ahorros y solicitan estas visas especiales (ofrecidas por EE UU). Nosotros tenemos que velar para proteger a las personas, pero también el propio sistema de asilo, para no convertirnos en una especie de agencia de viajes".

