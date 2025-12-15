Con el 58% del voto, el chileno Kast se declara "el presidente de todos" y promete “un cambio real"

José Antonio Kast afirmó en su primer discurso como presidente electo que será "el presidente de todos".

Santiago de Chile/El derechista José Antonio Kast ganó este domingo con contundencia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile y concitó el 58,1% de los votos frente al 41,8% de la candidata de la coalición de centro-izquierda, la comunista Jannette Jara, en un proceso con sufragio obligatorio por primera vez en unas presidenciales, en el que el voto blanco y nulo se multiplicó respecto a la primera vuelta.

En su primer discurso como presidente electo, Kast señaló que "cada uno decidirá libremente si quiere sumarse a la recuperación y al renacer de Chile", porque el país "ha dado un mandato claro, que no admite excusas: no quiere continuidad, quiere un cambio real", sostuvo.

Frente a miles de sus seguidores en Santiago, pidió a Dios "templanza y fortaleza para estar a la altura", al tiempo que prometió "restablecer el respeto a la ley" en el país.

"Sin seguridad no hay paz, sin paz no hay democracia y sin democracia no hay libertad. Chile volverá a ser libre del crimen, de la angustia y del temor", añadió.

Kast, que se impuso en las 16 regiones del país y logró la segunda victoria más amplia en una segunda vuelta en democracia —la mayor desde la obtenida por la ex presidenta Michelle Bachelet en 2013—, recalcó que "Chile necesita que el país vuelva a tener empleo digno y orden en nuestras calles, en el Estado, en las prioridades que se han perdido". "El orden no es un capricho, es justicia", añadió ante una multitud que ondeaba banderas nacionales.

El futuro mandatario destacó como "hitos" de su administración la seguridad, la migración y el progreso económico. "Quien no cumpla la ley, va a recibir todo el peso de esa ley", afirmó antes de advertir de que "los padres tendrán que responder por los daños que provoquen sus hijos" y que los jóvenes "no pueden quemar nada, no pueden romper nada".

Kast agradeció a los ex candidatos de la derecha tradicional Evelyn Matthei y de la derecha radical Johannes Kaiser, que no pasaron a la segunda vuelta y lo apoyaron sin condiciones, y los invitó a "construir un país en unidad" y "sin cuoteos", en un guiño al diseño de su Gobierno, en el que se espera integren el conjunto de fuerzas de la derecha del país.

El presidente electo dijo que su victoria "no es la meta, sino el punto de partida" y aseguró que los cambios que propone "comenzaran de inmediato", pero frente a las expectativas que ha levantado su Gobierno en la ciudadanía, avisó que "los resultados no se verán al día siguiente".

En un momento de su extenso discurso, Kast pidió silencio y que no se gritara contra su rival, la izquierdista Jeannette Jara, que obtuvo el 41,8% de los votos: "Si prima la violencia y los gritos destemplados es muy difícil seguir adelante, es una persona igual que nosotros aunque piense distinto que nosotros", expresó a sus simpatizantes.

"(Jara) Asumió un desafío y lo defendió hasta el final", valoró Kast, quien también reconoció "el coraje" de la ex ministra comunista de "haber tomado la decisión y haber alineado sus partidarios".

De 59 años, el fundador de Partido Republicano (PR) que llegará a La Moneda tras su tercer intento (2017 y 2021), insistió en un mensaje de "unidad" de su sector e instó a "recuperar la fe en las instituciones", que concentran buena parte del desencanto de la ciudadanía.

Kast es líder del PR, formación que fundó en 2019 tras abandonar la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), nacida al alero de la dictadura –hizo campaña a favor del entonces dictador Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988–, pero reiteró que cumplirá su promesa de renunciar a su militancia para dar una señal de amplitud, tal y como hicieron antes los ex presidentes Patricio Aylwin (1990-1994) y Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022).

Kast, seguidor del grupo ultracatólica Schoenstatt, cerró su discurso pidiendo la bendición de Dios. Asumirá el próximo 11 de marzo la banda presidencial de parte del presidente progresista Gabriel Boric, que este domingo lo felicitó en una llamada de teléfono televisada y lo invitó mañana lunes a un desayuno en el palacio de La Moneda.

La candidata del centro-izquierda, la comunista Jeannette Jara, prometió seguir luchando y trabajando para defender los avances en derechos que han ganado los chilenos en los últimos años y prometió hacer una oposición "propositiva y exigente".

"Seremos firmes en proteger lo logrado", subrayó la candidata, que instó a los partidos de la amplia, heterogénea e "histórica" coalición que la eligió en primarias a "mantener la unidad" para hacer frente al desafío.

"Seguiremos juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho", dijo Jara, quien llamó a su rival para admitir su triunfo, como hizo el propio presidente de la República, Gabriel Boric, que prometió entregarle "un país en marcha" a través de "una transición ordenada" que arrancará este lunes con una reunión entre ambos en el Palacio de La Moneda.

"Al presidente electo le digo que se disponga prontamente a tender puentes, escuchar y enfrentar esta tarea con humildad, con humanidad, como nos enseñaron quienes estuvieron antes que nosotros", subrayó Boric, escoltado por ministros de su comité político.

"Al final del día, Chile se construye sobre el legado de quienes nos precedieron, que no son legados personales, ni mío ni de presidentes anteriores, sino de todos los chilenos y chilenas que trabajan por construir un país mejor, para ellos, sus familias y la comunidad entera", señaló el mandatario en ejercicio.

Boric destacó, asimismo, que los resultados se conocieron solo un par de horas después de cerradas las urnas "con certezas y sin cuestionamientos", algo que "no es casualidad, sino décadas de trabajo".

"Quiero que sepan que Chile está orgulloso de sus tradiciones republicanas, que debemos cultivar y cuidar, y en mi conversación con el presidente electo, le transmití que no solo yo, sino todos mis colaboradores, van a estar en esa línea", detalló.

"La bandera chilena nos arropa a todos y todas, somos parte de un mismo país y un mismo futuro, y Chile jamás se podrá construir si se piensa que se puede hacer a expensas de algunos", enfatizó.

Gobiernos y líderes de América felicitaron este domingo a José Antonio Kast por su triunfo en la segunda vuelta presidencial en Chile, en mensajes que coincidieron en subrayar la cooperación bilateral, la seguridad y el control migratorio como ejes de la futura relación con el nuevo Gobierno chileno.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que, bajo el liderazgo de Kast, Chile impulsará prioridades compartidas como el fortalecimiento de la seguridad pública, el control de la inmigración ilegal y la revitalización de la relación comercial bilateral, y además expresó su disposición a trabajar estrechamente con la futura Administración chilena.

En América Latina, el presidente argentino, Javier Milei, manifestó su “enorme alegría” por la victoria de Kast, a quien calificó como su “amigo”, y afirmó que ambos Gobiernos trabajarán para que “América abrace las ideas de la libertad”.

El jefe de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, felicitó a Kast y destacó la transparencia y el orden del proceso electoral, pese a situarse en las antípodas ideológicas del mandatario electo. Le deseó “mucho éxito” en su futuro mandato y reafirmó el compromiso de Brasil de fortalecer las relaciones bilaterales, así como los lazos económicos y comerciales, y de preservar a Sudamérica como una “zona de paz”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó al pueblo chileno por una jornada electoral “pacífica y democrática” y al candidato triunfador de la segunda vuelta. “Confío en que ambos Gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región”, señaló.

En contraste, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió de que en América "vienen los vientos de la muerte" tras la victoria de Kast y llamó a los países de la antigua Gran Colombia a "resistir con la espada de Bolívar en alto", al tiempo que sostuvo que "el fascismo avanza" y afirmó que "jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi", en una dura crítica en la que comparó el triunfo electoral en Chile con la figura del ex dictador Augusto Pinochet.

Cuba y Venezuela mantienen silencio hasta ahora, aunque Nicaragua sí ha felicitado a Kast. “Desde nuestra Nicaragua, Bendita y Siempre Libre, a través suyo saludamos al querido pueblo de Chile, que este domingo 14 de diciembre ha realizado elecciones y decidido su futuro en respeto fraternal”, señala un comunicado de Managua. La hondureña Xiomara Castro también ha enviado su enhorabuena al derechista "por haber sido electo presidente de la hermana República de Chile. Los procesos democráticos y pacíficos fortalecen la relación histórica entre nuestros pueblos y consolidan la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac). Felicidades al pueblo chileno", dijo la mandataria.

Desde Ecuador, Daniel Noboa afirmó que “se abre una nueva etapa para Chile y para la región” y manifestó su interés en reforzar el trabajo conjunto.

El mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, señaló que el resultado envía “un mensaje firme de la ciudadanía en defensa de la familia, de la seguridad ciudadana y de la economía libre”, además de representar “una oportunidad histórica” para construir una relación de respeto, amistad y cooperación entre ambos países.

Por su parte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, expresó su deseo de trabajar juntos para “fortalecer aún más la amistad y la cooperación” entre ambos países.

Desde Uruguay, el presidente Yamandú Orsi felicitó a Kast y, según informó Presidencia, ambos mantendrán este lunes una conversación telefónica, en el marco del inicio de los contactos entre ambos Gobiernos.

Mientras, el jefe de Estado de Costa Rica, Rodrigo Chaves, felicitó al pueblo chileno y celebró la victoria de Kast al afirmar que espera que puedan "fortalecer la amistad y las relaciones bilaterales para el progreso mutuo con Chile".

Asimismo, el Gobierno de Panamá le auguró a Kast que alcance sus objetivos “en beneficio del bienestar, la estabilidad y el desarrollo del pueblo chileno”.

El Gobierno de Guatemala felicitó a Kast y al pueblo chileno por la “exitosa jornada electoral, muestra de un proceso democrático ordenado”, y reiteró su compromiso de trabajar con el nuevo Gobierno para fortalecer la relación bilateral, orientada a la prosperidad y la estabilidad de ambos países y de la región latinoamericana.

Entre los ex mandatarios, el colombiano Iván Duque deseó éxito a Kast en la tarea de promover un diálogo amplio que fortalezca la seguridad y el progreso con respeto institucional.

También desde Bolivia, el expresidente Jorge Tuto Quiroga celebró la victoria del chileno y destacó que la región cuente con su liderazgo en la “lucha por la democracia y la libertad”, mientras que la expresidenta interina Jeanine Áñez saludó al pueblo chileno por la “ejemplar jornada democrática” y envió a Kast sus “más sinceras felicitaciones”.

Mientras que el ex presidente ecuatoriano Guillermo Lasso subrayó que el liderazgo de Kast fortalecerá una cooperación “firme y estratégica”.

Los gobiernos de China, España e Italia están entre los primeros que han enviado su enhorabuena al mandatario desde el otro lado del Atlántico.