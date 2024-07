El 67% de los estadounidenses cree que Biden debe retirarse, según una encuesta

Washington/Más de dos tercios de los estadounidenses y el 54% de los votantes demócratas creen que el presidente estadounidense, Joe Biden, se debe retirar de la contienda electoral y no optar por la reelección en las elecciones de noviembre que lo enfrentarían al republicano Donald Trump, según una encesta publicada este jueves.

El sondeo de ABC News y el diario de The Washington Post señala que solo el 30% de los votantes creen que Biden debe mantenerse en campaña a sus 81 años y tras el debate presidencial del 27 de junio, que volvió a elevar las dudas sobre su agilidad mental y capacidad para un segundo mandato de cuatro años.

Solo un 42% de los votantes demócratas creen que Biden debe seguir en la carrera electoral

Solo un 42% de los votantes demócratas creen que Biden debe seguir en la carrera electoral, mientras que más del 70% de los votantes independientes, necesarios para ganar la Casa Blanca, creen que el mandatario debe abandonar y dar paso a la vicepresidenta, Kamala Harris, para que encabece la lista electoral.

El sondeo sostiene que la intención de voto a nivel nacional se mantiene igualada en el 46% tanto para Biden como para Trump, mientras que en un hipotético enfrentamiento entre Harris y Trump, la actual vicepresidenta obtendría un 49% de los votos frente al 47% de Trump.

La encuesta fue realizada entre el 5 y 9 de julio a más de 2.400 estadounidenses adultos y comprende un margen de error del 2%.

Por su parte, Biden se mantiene firme en su decisión de no abandonar la candidatura, pese a que muchos de los donantes de su partido han amenazado con retirar su apoyo si el presidente no cede. Días atrás, en una entrevista, el mandatario aseguró que su salud estaba en perfecto estado y que no saldría de la carrera electoral a menos que el "Todopoderoso" se lo pidiera.