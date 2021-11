Agentes migratorios de México tienen retenida a una pareja de cubanos desde hace tres meses

Yanelis y Alexis llevan 67 días retenidos en la estación Zozaya, en Guadalupe, Nuevo León, en el noreste de México. Los agentes migratorios les exigieron 1.500 dólares para dejarlos salir. El 17 de septiembre, diez días después de ser ingresados, hicieron tres depósitos, de 832, 68 y 600 dólares a las cuentas de dos encargados. "Ya pagué y seguimos aquí como presos", dice la mujer originaria de Cuba. "No te dejan ni salir al patio".

Las autoridades le dan largas con pretextos que van desde que su caso "es asunto del Instituto Nacional de Migración (INM) hasta que las computadoras se rompieron", cuenta Yanelis a 14ymedio. "Me dicen que no tienen tiempo para hacer los listados y los amparos". El abogado que atiende a la pareja les asegura que es legal la retención y que los van a liberar pero no sabe cuándo.

La noche del lunes se enardecieron los ánimos de los extranjeros. "Hubo motín y algunos lograron escapar" sin papeles y sabiendo del riesgo de una deportación. En ese grupo se encontraban Roberto y Diana, la pareja de La Habana que evidenció a este diario los malos tratos recibidos en Zozaya, donde mantienen a los migrantes hacinados, con servicios sanitarios limitados y sin brindarles atención médica. Ahora, se encuentra en la ciudad fronteriza de Piedras Negras (Coahuila).

Yanelis permanece en el lugar y no ha querido fugarse ante el temor de ser nuevamente detenida. Al no contar con los papeles que les quitaron los agentes migratorios, existe el riesgo de que los deporten a la Isla. "Vendimos lo poco que teníamos para salir, si nos regresan no tenemos nada", lamenta. "Salimos en busca de libertad y es lo que ahora estoy pidiendo, libertad porque no hemos hecho nada malo".

Las investigaciones aún no concluyen a pesar de que los testigos han señalado a los militares de la agresión. A Cristóbal, uno de las dos víctimas, "le metieron nueve balazos

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha realizado recomendaciones a Zozaya desde 2020 por retener a los migrantes "hacinados en habitaciones, sin acceso a luz natural, ni ventilación", lo que provocó que un infante de cinco meses padeciera "neumonía bacteriana". En junio pasado se pidieron a las autoridades las adecuaciones necesarias para evitar la sobrepoblación, cosa que no ha sucedido.

En un intento por detener el flujo migratorio y ante la petición que le hiciera Estados Unidos, el Gobierno mexicano ha impuesto mano dura. Trece días después de que los integrantes de la Guardia Nacional dispararon contra migrantes en la localidad de Pijijiapan (Chiapas) se indica que fueron dos los cubanos asesinados a balazos y no uno como inicialmente se dijo, además de que otros cuatro extranjeros resultaron lesionados.

Las investigaciones aún no concluyen a pesar de que los testigos han señalado a los militares de la agresión. A Cristóbal, uno de las dos víctimas, "le metieron nueve balazos", señaló Roberto al diario español El País. Después de matarlo, "le llegaron a sembrar esa arma con la que dijeron que nosotros atacamos". La versión del entrevistado coincide con el testimonio de otro cubano que afirmó a Animal Político, que fue la Guardia Nacional la que disparó contra los extranjeros.

Mientras, este viernes se halló una balsa abandonada en Isla Mujeres, las autoridades presumen que en la embarcación arribaron cubanos, por lo que puso un marcha un operativo para dar con los extranjeros, sin que hasta el momento se tengan reportes oficiales sobre alguna detención.

