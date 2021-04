Argentina "explora la posibilidad de producir la vacuna cubana"

Argentina está negociando una posible compra de vacunas a Cuba, según publicó este jueves el diario Clarín. La propia ministra de Salud, Carla Vizzotti, lo confirmó al diario de Buenos Aires, diciendo que es una "estrategia muy priorizada" por el Gobierno del peronista Alberto Fernández, aliado de La Habana.

Fue uno de los temas principales de la reunión que mantuvo Vizzotti el 29 de marzo con el embajador de Cuba en Buenos Aires, Pedro Pablo Prada Quintero, de la que trascendió que podría haber vacunas cubanas en Argentina en una fecha tan cercana como mayo.

El diplomático cubano, declaró Vizzotti, "me transmitió y actualizamos información sobre las cinco vacunas que tienen en desarrollo en Cuba, y trabajando siempre con todo el desarrollo tecnológico. Estamos muy en contacto con Cuba y en colaboración para acelerar la investigación y explorar posibilidades para colaborar en la escala de producción".

Clarín destaca que los candidatos vacunales cubanos, todavía en fase 3, han sido elogiados "en la prensa de los Estados Unidos". Sin embargo, a pesar de los artículos publicados en prestigiosos medios como el británico The Lancet o The Washington Post, los científicos insisten en que el problema no es en la generación del suero –relativamente sencilla–, sino la producción y la distribución de las vacunas.

Con su falta de acceso al mercado estadounidense y de liquidez para importar cualquier bien, amén de la escasez crónica de materia prima nacional, Cuba tiene muy difícil conseguir el logro que da por hecho el régimen: tener a toda su población inmunizada antes de terminar el verano.

El año pasado, el Gobierno argentino y algunas provincias fracasaron en su intento de traer una misión médica cubana para ayudar en la lucha contra el covid. La comunidad médica del país se opuso y, finalmente, Buenos Aires suspendió la negociación.

La venta de la vacuna cubana, si está lista a tiempo –hasta ahora Argentina ha importado la rusa Sputnik V–, debería encontrar menos resistencia que el envío de una misión médica y podría ser un primer paso para pagar la deuda que La Habana tiene con Buenos Aires.

Cuba pidió prestados 600 millones en la década de 1960 a Argentina para la compra de tractores, maquinaria agrícola, camiones y vehículos. Como sucedió con muchos otros países, el régimen de Fidel Castro nunca devolvió el importe y continuó pidiendo prestado. El principal de la deuda cubana con el país sudamericano está valorado en 1.278 millones pero en cinco décadas se han acumulado otros 1.412 millones en intereses.

En cambio, la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, muy cercana al régimen de La Habana, tiene una deuda personal con Raúl Castro, que dio cobijo a su hija, Florencia, durante más de un año (febrero de 2019 a marzo de 2020) mientras la Justicia argentina investigaba la implicación de la familia Kirchner en varios casos de corrupción.

En 2016, un tribunal embargó 4,66 millones de dólares en cajas de seguridad propiedad de Florencia y otros 1,03 millones de una cuenta bancaria. Florencia alegó que era parte de la herencia de su padre, el ex presidente Néstor Kirchner.

