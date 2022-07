Ariel Ruiz Urquiola depone la huelga de hambre frente al Palacio Wilson, en Ginebra

Tras 12 días, el biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola depuso su huelga de hambre frente al Palacio Wilson, actual sede de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza.

La suspensión de la protesta fue confirmada la noche del viernes, a través de una transmisión en vivo en redes sociales de CiberCuba. Ahí el científico cubano dijo que ya no seguiría con la huelga porque la ONU había hecho una pronunciamiento público, a través de un artículo en el periódico Tribune de Genève en donde afirman haber recibido su misiva y se pronuncian por su causa.

El periódico suizo señala que han pedido a las autoridades cubanas que se pongan en contacto con Ruiz Urquiola y su hermana Omara, "para garantizar que la situación se resuelva de acuerdo con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. También dirigimos nuestras preocupaciones directamente a las autoridades cubanas".

Añadió que él nunca pidió ser recibido en el Palacio Wilson, sino un pronunciamiento oficial en el sitio web del Alto Comisionado de la ONU

El biólogo dijo que ya no esperaba más de la ONU "ya dieron todo lo que iban a dar", dijo en la transmisión y reprochó que el organismo internacional "no tuviera el valor" de decirle que no responderán porque Cuba no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La publicación de Tribune de Genève afirma que Ruiz Urquiola recibió la visita de tres delegados de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos el jueves, pero él afirma que no se identificaron con nombres y apellidos, pero que eran "como los jefes del despacho de los relatores y de Michelle Bachelet".

Urquiola concluye que "ellos (la ONU) incluyen a Cuba para tomar decisiones como criminales como Maduro y como China, y como Rusia, pero los cubanos no tenemos ningún tipo de defensa en ningún país donde han migrado, y no tenemos defensa en nuestro propio país, esa es la realidad".

Sobre su protesta, aseguró haberse sentido "arropado" por las personas que lo acompañaron y que "todos los que han pasado por aquí se han convencido de que el Palacio Wilson es un albergue de una democracia morosa de los derechos humanos".

Ariel Ruiz Urquiola inició una huelga de hambre y sed el 4 de julio pasado, para exigir que el régimen de la Isla respete el derecho de todos los cubanos de regresar a su país luego de que La Habana impidiera que su hermana, la activista Omara Ruiz Urquiola, volviera a Cuba el pasado 25 de junio desde Estados Unidos donde se encontraba recibiendo un tratamiento médico.

"Lo único que me queda es pedirle a la alta comisionada (Michelle Bachelet) que se adhiera a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ha sido violada contra mi hermana y conmigo mediante torturas médicas y crímenes de lesa humanidad", señaló pocas horas antes de iniciar la huelga el activista cubano, residente en Suiza desde 2019.

Ruiz Urquiola acusó al régimen cubano de haberlo expulsado, tanto a él como a su hermana, de la Universidad de La Habana por su activismo político

El octavo día de esta huelga de hambre, el científico cubano fue trasladado a un hospital tras un "problema cardiovascular" atribuido al estrés por la activista Beluka Calderón, que dio la información a través de Facebook y afirmó que el opositor estaba siendo rehidratado.

Además, el activista afirmó que las autoridades cubanas le inocularon en 2019 el virus VIH, cuando se encontraba en otra huelga de hambre, y le han suministrado en varias ocasiones a su hermana productos placebo en lugar de los medicamentos que necesita.

Además, el activista afirmó que las autoridades cubanas le inocularon en 2019 el virus VIH, cuando se encontraba en otra huelga de hambre, y le han suministrado en varias ocasiones a su hermana productos placebo en lugar de los medicamentos que necesita.

Con anterioridad, Ruiz Urquiola ha realizado varias huelgas de hambre. Una de ellas frente al Hospital Oncológico de La Habana, cuando a su hermana no le suministraron un medicamento contra el cáncer que padece. Otras dos las llevó a cabo durante su arresto en 2018 cuando fue condenado a un año de prisión por el supuesto delito de "desacato". En esa oportunidad, el ayuno terminó con la liberación del científico.

