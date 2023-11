La Asamblea de la Resistencia Cubana respalda la victoria de María Corina Machado

(EFE). -La Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), que reúne a 35 organizaciones de dentro y fuera de Cuba, expresó este lunes su respaldo al manifiesto de un frente conservador que muestra su "total apoyo" al triunfo aplastante de la líder venezolana María Corina Machado en las primarias opositoras del país suramericano.

La antichavista Machado obtuvo el pasado 22 de octubre en esos comicios el 92,35% de los votos.

Sin embargo, el Supremo venezolano ordenó casi de inmediato la suspensión a "todos los efectos" de las primarias, a la vez que la Fiscalía abrió una investigación contra la Comisión Nacional de Primaria (CNP), organizadora de los comicios de la oposición, a la que acusa de "usurpación de funciones" y "de identidad", "legitimación de capitales" y "asociación para delinquir".

El frente está compuesto por representantes de partidos políticos y de organizaciones no gubernamentales, congresistas, ex diplomáticos y académicos de 15 países

"Corina Machado obtuvo un contundente 92% de apoyo de los más de 2,5 millones de votantes venezolanos que acudieron a las urnas, lo que refleja su liderazgo indiscutible y su capacidad para representar a la oposición en el próximo proceso electoral", señaló el Frente Hemisférico por la Libertad (FHL) en el manifiesto al que se adhirió ARC.

El frente, compuesto por representantes de partidos políticos y de organizaciones no gubernamentales, congresistas, ex diplomáticos y académicos de 15 países, deja constancia en su declaración de su "reconocimiento" a Machado como la candidata de la oposición para las elecciones presidenciales venezolanas de 2024.

La organización acusó al "régimen de Nicolás Maduro de intentar por todos los medios, incluso utilizando métodos ilegales", de "deslegitimar" estas primarias de la oposición y "descalificar" a Machado con el objetivo de "evitar un conteo justo en unas elecciones limpias y democráticas".

Para ARC, los resultados de las primarias de la oposición venezolana "demuestran que María Corina Machado tiene indiscutible mandato para representar a la oposición y liderar la nación".

El FHL aseguró que se mantendrá firme en su apoyo a la democracia y a los derechos humanos en Venezuela y en toda la región, y que trabajarán "incansablemente para que el pueblo venezolano pueda ejercer su derecho a elegir a sus gobernantes de manera libre y justa".

La ganadora de las primarias de la oposición venezolana calificó el jueves pasado de "gran error" la decisión del Tribunal Supremo de suspender a todos los efectos ese proceso.

En una intervención telemática organizada por el centro de pensamiento Diálogo Interamericano, en Washington, sostuvo que ese "gran error" es fruto de la "desesperación"

En una intervención telemática organizada por el centro de pensamiento Diálogo Interamericano, en Washington, sostuvo que ese "gran error" es fruto de la "desesperación", de no haber esperado ese resultado ni el nivel de participación.

Estados Unidos anunció en octubre pasado el levantamiento de varias sanciones, incluidas las del petróleo y el gas, por seis meses, como respuesta al acuerdo entre el chavismo y la oposición sobre garantías electorales para las presidenciales de 2024, que incluyen la observación internacional.

Sin embargo, advirtió que podría reconsiderar la decisión si no se liberan a los "presos políticos" estadounidenses en Venezuela y si Machado sigue inhabilitada para ejercer cargos de elección popular, un asunto sobre el que EE UU quiere ver pasos concretos antes de finales de noviembre.

Venezuela tiene previsto celebrar las presidenciales en el segundo semestre, como acordaron las representaciones en el diálogo del oficialismo y la oposición el pasado octubre en Barbados, donde firmaron un "acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos", que contempla, entre otros puntos, la observación internacional.

Asimismo, establece que "se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana".

La opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) considera que el acuerdo debe constituir una "ruta" para que se levanten las inhabilitaciones que impiden a diversos antichavistas ocupar cargos de elección popular.



Sin embargo, el oficialismo ha insistido en que una persona que esté inhabilitada políticamente "no puede" ser candidato para las presidenciales.

"El próximo año hay elecciones presidenciales, en el año 2025 hay elecciones de la Asamblea Nacional, hay elecciones de alcalde, hay elecciones de gobernadores, (...) cada quien saldrá con su candidato a votar, felicidades para todos"

Nicolás Maduro aseguró este lunes, por su parte, que habrá "garantías totales para todos" en las presidenciales de 2024 y en los otros comicios que tiene previsto celebrar el país en los próximos años, cuando "cada quien saldrá con su candidato a votar".

"El próximo año hay elecciones presidenciales, en el año 2025 hay elecciones de la Asamblea Nacional, hay elecciones de alcalde, hay elecciones de gobernadores, (...) cada quien saldrá con su candidato a votar, felicidades para todos, garantías totales para todos", dijo durante su programa, Con Maduro +, transmitido por el canal estatal VTV.

Pero ahora, prosiguió, es el momento de la "unión nacional" para defender los "derechos históricos" que –afirmó– tiene su país sobre el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana, sobre la que Venezuela celebrará un referendo no vinculante el 3 de diciembre, cuya campaña comenzó este lunes con "gigantescas movilizaciones" en "los 335 municipios" de la nación.

"No podemos dejar que nadie nos divida en la gran causa nacional de recuperar la tierra que nos dejaron los libertadores. No es un problema de que si usted es de un partido, de un color, de una ideología, aquí no es un tema de que si usted está apoyando tal candidato a gobernador, a alcalde, tal candidato a presidente, no, aquí todo eso lo ponemos de lado, después habrá chance", dijo.

