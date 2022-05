Los presidentes de México y Bolivia no irán a la Cumbre de las Américas si EE UU no invita a Cuba

El presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo este martes que no asistirá a Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles, si Estados Unidos no invita a todos los países de la región, un aviso que también ha realizado su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

La Casa Blanca confirmó a principios de mes que Cuba, Venezuela y Nicaragua no recibirán invitaciones para la cumbre, que se celebrará entre el 8 y el 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles, en el oeste de Estados Unidos.

"Consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia, reafirmo que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena"

"Consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia, reafirmo que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma", ha publicado el mandatario en la red social Twitter.



Así, ha indicado que Bolivia "cimienta sus relaciones internacionales en la Diplomacia de los Pueblos, con inclusión, solidaridad, complementariedad, respeto a la soberanía, autodeterminación y construcción colectiva de la Cultura del Diálogo y la Paz". "América somos todos los americanos", ha agregado.

En este sentido, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también amenazó el lunes con no acudir a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos, país organizador, no invita "a todos" los países al encuentro.

La Administración estadounidense informó a principios de mes de que Cuba, Nicaragua y Venezuela no recibirían invitación para la cumbre en Los Ángeles argumentando que no son naciones democráticas.



"Los países que por sus actuaciones no respeten la democracia, no van a recibir invitaciones", aseguró el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols.

Arce no ha especificado si asistiría alguien en su sustitución, como sí aclaró López Obrador este martes en su conferencia de prensa matutina.

"Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard", señaló

López Obador ha descartado que con su hipotética ausencia esté perjudicando de algún modo la relación de México con Estados Unidos y con su presidente, Joe Biden

El mandatario mexicano, recién regresado de Cuba, donde estuvo el fin de semana y desde donde ya adelantó que insistirá ante Joe Biden en que no se debe excluir a ningún país, agregó que no es momento de confrontación, sino de hermanamiento entre los países del continente, a pesar de que se puedan tener discrepancias.

No obstante, López Obador ha descartado que con su hipotética ausencia esté perjudicando de algún modo la relación de México con Estados Unidos y con su presidente, Joe Biden. "Somos países independientes y tenemos una relación de amistad y respeto", ha dicho.

"Él (Biden) habla de un pie de igualdad, y ha sido siempre respetuoso, pero además todavía falta para la Cumbre, y podemos llegar a un acuerdo", destacó el presidente mexicano.

La prensa oficial cubana destaca este miércoles los anuncios de Arce y López Obrador y desde las páginas de Granma se abre la puerta a otros Gobiernos para que tomen el mismo camino: "Los próximos días atestiguarán cómo la dignidad y la soberanía de los pueblos libres resisten, suman apoyos y ponen frenos morales a la arrogancia y prepotencia del Gobierno de Estados Unidos".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.