Conservadores y liberales europeos piden una condena de las dictaduras de izquierda en la cumbre UE-Celac

La cumbre entre la Unión Europea y los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que ha tenido lugar este lunes y martes en Bruselas no habrá conseguido ningún objetivo si no condena la situación de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela ni el apoyo de estos países a Rusia en la guerra contra Ucrania.

Es lo que vinieron a decir representantes de los partidos conservadores y liberales –Partido Popular Europeo (PPE), Renovar Europa (RE) y Conservadores y Reformistas Europeos (CRE)– en una conferencia de prensa este martes desde Bruselas, a la que asistieron los activistas cubanos Rosa María Payá, de Cuba Decide, y Erik Cartelle, de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba.

Así, Antonio López-Istúriz, del PPE, quien manifestó su preocupación por que en la resolución de la cumbre, prevista para este martes, no sean citados, "por lo menos" los derechos humanos en la Isla, así como en Nicaragua y Venezuela.

"Yo espero que el Consejo Europeo tenga el coraje de incluir estas cuestiones", deseó el eurodiputado, quien no concibe que "nos llenemos la boca hablando de derechos humanos por el mundo, que es uno de los mandatos que tenemos" y no se mencione a "tres dictaduras reconocidas a nivel mundial". De lo contrario, para López-Istúriz, "no sería una cumbre lograda".

"Esta vez ha venido con otro tipo de maletas, simplemente para estar presente", ironizó el eurodiputado

Respecto a la presencia de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, sancionada por la UE y a quien el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, saludó calurosamente, el europarlamentario popular aseveró que "se aprovecha de su condición diplomática". Asimismo, dijo que a la gente "le confunde" la presencia de estos dictadores y la falta de contundencia hacia ellos por parte de Bruselas. "¿Qué pasa, que no se tiene la misma actitud hacia ellos que hacia otros porque [estos dictadores] son de izquierda?".

En términos parecidos se expresó José Ramón Bauzá (RE), quien mencionó las 40 "maletas" de Delcy Rodríguez, refiriéndose al polémico y misterioso encuentro entre la vicepresidenta venezolana y el entonces ministro de Transportes español, José Luis Ábalos, en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, en enero de 2020. "Esta vez ha venido con otro tipo de maletas, simplemente para estar presente", ironizó el eurodiputado.

Bauzá aseveró que "no hay diferencia entre Rusia, Cuba, Venezuela o Nicaragua, son regímenes dictatoriales", y recordó la resolución emitida por el Parlamento Europeo el pasado 12 de julio que reclamaba al Consejo de la Unión Europea (principal órgano de decisión de la UE) una condena de la represión en la Isla, la liberación inmediata de los presos políticos y sanciones contra Díaz-Canel y otros funcionarios cubanos.

En cuanto a Ucrania, Bauzá recordó: "Aquí se ha vetado la presencia de Volodímir Zelenski, el que está haciendo frontera entre los dictadores y la libertad que representa la Unión Europea". Y López-Istúriz deseó que "la misma firmeza que han demostrado todos estos meses exigiendo a países amigos su compromiso con Ucrania" se manifieste también con la Celac "y se refleje en el documento final". De lo contrario, dijo el primero, "será una cumbre fracasada".



"No hay nada que pueda hacer Europa a través del apaciguamiento", continuó, porque "las dictaduras solo entienden la presión"

La activista cubana Rosa María Payá fue contundente: "El régimen cubano es la puerta de entrada de Rusia y China y es un aliado de Putin en la guerra de agresión a Ucrania". Por ello, opina, "permitirle a las dictaduras convertirse en intermediarios con la UE coloca al continente en desventaja". "No hay nada que pueda hacer Europa a través del apaciguamiento", continuó, porque "las dictaduras solo entienden la presión".

Por ello, anima al Consejo a que "impulse y apoye cada una de las recomendaciones que este Parlamento ha dado en su resolución".

Los participantes en la conferencia de prensa también tuvieron palabras para la reciente condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al determinar que el Estado cubano fue responsable de la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero. "Esperemos que este veredicto sea reconocido también internacionalmente", enunció López-Istúriz.

La eurodiputada polaca Anna Fotyga, de Conservadores y Reformistas Europeos, recordó que su país, subyugado durante decenios a la Unión Soviética, tiene experiencia en materia de "asesinatos políticos", que el autoritarismo hace pasar por muerte "natural o accidental" para "apartar la atención de la opinión pública".

De igual manera, se refirieron a los más de mil presos políticos en la Isla y a los "héroes" que salieron a la calle el 11 de julio de 2021. Entre ellos, Bauzá mencionó a José Daniel Ferrer y criticó que mientras a Díaz-Canel se le pone "alfombra roja", al líder de la Unión Patriótica de Cuba lo tienen bajo torturas en una cárcel de Santiago de Cuba: "Hoy todo el mundo sabe dónde está Miguel Díaz-Canel, pero nadie sabe dónde está José Daniel".

El eurodiputado de centro lamentó que no se haya logrado ningún avance desde la firma del Acuerdo UE-Cuba de Diálogo Político y Cooperación, en 2016, y reclama "que se active el artículo 85 a fin de exigir responsabilidades a la dictadura".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.