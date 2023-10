Crece el rechazo en México contra las vacunas cubanas caducadas y sin aval de la OMS

La campaña de vacunación contra el covid-19 que, junto con la influenza, inició el pasado 16 de octubre en México, recibió el primer revés. El estado de Guanajuato se niega a usar el fármaco cubano como refuerzo contra el coronavirus por "no estar avalada por la OMS" y porque además, algunos de los lotes ya caducaron.

Según declaró el coordinador general de Salud Pública de esa Secretaría en Guanajuato, Moisés Andrade Quezada, al periódico AM, la directriz es contar con "productos que tengan legalidad, comprobación y todas las certificaciones necesarias", y la vacuna cubana no cuenta con los estándares de calidad que sí tienen los biológicos de Pfizer y Moderna, entre otros laboratorios.

Frente a ello, el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss), Marco Antonio Hernández Carrillo, asegura que los hospitales dependientes del estado sí recibirán las dosis que envíen desde los almacenes de la empresa Biológicos y Reactivos de México (Birmex), donde se encuentran cerca de 6.000.000 de dosis cubanas que no han sido utilizadas. "Estarán disponibles para quienes deseen ser vacunados", precisó.

En agosto pasado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), encargada del control sanitario de medicamentos, autorizó la aplicación, en el estado de Coahuila, de 70.000 dosis de la vacuna cubana que habían caducado.

Hernández Carrillo no abundó en los 17 lotes de dosis de la Isla que caducaron en agosto pasado y que han sido distribuidos en los estados de Morelos y Zacatecas; tampoco de los otros nueve lotes que tienen como vencimiento el mes de noviembre.

De acuerdo con un comunicado oficial, el Gobierno de México prevé el uso de 7.000.000 de dosis de las vacunas Abdala y Sputnik. Sin embargo, el biológico ruso anunciado aún no llega al país azteca. Se espera un cargamento de 4.000.000 de vacunas en las próximas semanas, pero no se sabe cuándo.

La única vacuna contra el coronavirus en México hasta el momento es la cubana Abdala. El pasado 25 de agosto, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Ceneprece) otorgó una " extensión de caducidad" por 18 meses a 26 lotes con fecha de vencimiento entre septiembre y noviembre de este año.

El Gobierno de México distribuyó el lote A182029 que venció en agosto en el estado de Morelos, donde trabajadores del Imss denunciaron que las autoridades los están "obligando" a vacunar a las personas. La orden, señalaron a El Universal, es "aplicar las dosis de manera discreta" en las unidades del instituto y de los centros de salud.

En las comunidades de Jerez y Fresnillo, en el estado de Zacatecas, Birmex les envió el lote A182043 que caduca en noviembre para vacunar a la población de entre 5 y 11 años, y a personas de más de 60 años. "Ya sea como primera dosis o como refuerzo", según informó a El Sol de Zacatecas la jefa de enfermeras del Centro de Salud Fresnillo 1, Cecilia Velázquez Robles.

Para apoyar la vacuna cubana, este martes el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se hizo inyectar, supuestamente, Abdala en directo, durante su habitual conferencia de prensa diaria. "Por interés, en algunos casos, se empezó a manejar que las vacunas que el sector salud está aplicando no son eficaces", dijo. "No se dejen confundir, todas las vacunas que se aplican pasan por una prueba de calidad y la salud pública no debe utilizarse con propósitos políticos, son cosas distintas".

Lo cierto es que la compra de vacuna cubana Abdala ha resultado un fracaso para el Gobierno de México. Según datos contenidos en el V Informe de Gobierno 2022-2023 del presidente Andrés Manuel López Obrador, solo aplicó hasta el 30 de junio pasado 114.008 dosis de las 9.000.000 que México compró en septiembre del año pasado.

