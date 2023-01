Cruzaron a EE UU 283.189 cubanos en 2022, un promedio de 775 cada día

Miami es el objetivo de Rolando y su esposa Yaimaris. En esta región al sureste de Florida esperan alcanzar un mejor futuro para su hija de siete años porque en la Isla "cada día la situación se pone peor". Esta pareja de cubanos pasó 48 horas en un centro de detención tras cruzar la frontera antes de finalizar 2022.

En los últimos doce meses, 283.189 cubanos han sido arrestados cruzando la frontera entre México y EE UU, en promedio, más de 775 ingresaron por día. Esto representa la mayor ola de migración de la Isla hacia el país norteamericano desde los años 90, tan sólo en el mes de noviembre 35.849 connacionales llegaron a tierra estadounidense, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Rolando y su familia hicieron la travesía por Nicaragua gracias al apoyo de sus familiares que los esperan en Miami. "La parte más difícil fue salir de Cuba", dijo. Desde que el 22 de noviembre de 2021, Daniel Ortega permitió a los cubanos entrar sin visa, Managua se convirtió en la primera escala del periplo de los cubanos para llegar a Estados Unidos.

José Luis y Yurisleidys son otra pareja de cubanos que se encuentra en Piedras Negras. Estos habaneros llegaron a la frontera en el estado mexicano de Coahuila con dos conocidos y un primo, quien ya está en EE UU. "Mi primo cruzó con varios de Nicaragua, pero nosotros ya no pudimos porque llegó Migración", contó a 14ymedio el hombre de 29 años.

Para poder llegar a la franja fronteriza pagaron 13.000 dólares a los coyotes. "Te abandonan en este punto. Si quieres que te pasen a Texas (EE UU) son otros 4.000 dólares", denunció Yurisleidys, quien tiene una hermana en Florida.

El paso de los migrantes por México es una pesadilla. Se enfrentan a extorsiones de cárteles de narcotráfico, detenciones arbitrarias, ingresos ilegales en estaciones migratorias, repatriaciones y expulsiones. En abril, Ramón Tejera denunció que por no pagar un soborno a agentes de Migración fue repatriado a la Isla junto con su esposa Yairely Andreu y su hija.

El 28 de diciembre pasado, agentes de Migración detuvieron en el municipio de Huamantla, en el estado de Tlaxcala, dos camionetas en que eran trasladados 24 cubanos, dos salvadoreños y cuatro nicaragüenses hacia EE UU. Los detenidos fueron llevados a una estación migratoria, donde se les tramitó un salvoconducto para abandonar el país antes de 20 días.

Este lunes, al sur de México, 5.000 migrantes de diversos países, entre ellos varios cubanos, se manifestaron frente a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Un grupo ingresó por la fuerza y exigió respuesta a su solicitud de libre tránsito.

"Nosotros queremos papeles para permanecer en México de manera legal y seguir la travesía para la frontera norte con Estados Unidos", expuso Yanela. La joven de origen cubano contó en Tapachula que las instalaciones habían estado cerradas por 15 días y tuvieron que llegar el domingo por la noche para ser atendidos, pero nadie se acercó a ellos.

Jordi Armando, otro de los cubanos que espera turno para ser atendido, advirtió que las autoridades están provocando el "desorden y el caos", por lo que de no tomar cartas en el asunto "esto puede salirse de control" y terminar en una tragedia. Entre el grupo de personas hay varios haitianos, que según dijo, son los más desesperados.

Ante las protestas, funcionarios de la Comar avisaron a los migrantes que atenderán únicamente a familias con niños, por lo que las demás personas adultas tendrán que esperar su turno en las filas.

La cifras de migrantes que llegan a EE UU se incrementarán en estos días, el padre Felipe de Jesús Sánchez, de Casa Indi, que está ubicada cerca de la Parroquia Santa María Goretti, en Monterrey, mencionó a 14ymedio que hay más de 80.000 personas de Nicaragua, Cuba, Venezuela, Haití, Guatemala, Honduras, "en refugios" cercanos a la frontera desde Tijuana hasta Matamoros, "a la espera de cruzar a Estados Unidos".

