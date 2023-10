Cuba identifica a 9 de las 10 fallecidas en el accidente de México, pero se niega a dar sus nombres

Las autoridades cubanas tienen identificadas a nueve de las diez mujeres que murieron el domingo pasado en un accidente de tránsito en Pijijiapan (Chiapas), pero por el momento no han dicho públicamente quiénes son. Según el cónsul en la Ciudad de México, Miguel Ángel Moreno Carpio, "en breve se repatriará a todas las fallecidas".

En un video subido a la cuenta de Facebook de la sede diplomática, el cónsul mencionó que se "trabaja afanosamente" junto con las autoridades mexicanas para identificar a la víctima del siniestro que falta.

Una enfermera del hospital de Pijijiapan, donde son atendidos algunos de los lesionados, confirma a 14ymedio que entre las fallecidas se encuentran Dayanes Morales Piedra de 23 años, Naelis Carrillo Rodríguez, Aylen Moreira Guimarais, María Fernanda Lara (12), Zulema de la Caridad Amarral Valverde (16), Alicia de la Caridad Rodríguez Montero (22) y Shakira Martínez, pero que no tiene autorización de proporcionar los otros tres nombres.

Selena, hermana de Shakira, solicitó la ayuda de las autoridades para la repatriación del cuerpo de su hermana. La joven fallecida, originaria de Holguín, salió hace más de un mes de Cuba en compañía de sus hermanas con el propósito de llegar a Estados Unidos, comentó la reportera independiente Neife Rigau, amiga de las jóvenes.

"No entiendo por qué no dan a conocer el listado. A nosotros nos pidieron no informar nada sin autorización consular", dice la enfermera a 14ymedio. "A las autoridades se les ha detallado cada uno de los casos. Entre los hospitalizados hay varios menores que requirieron de atención especializada y tuvieron que ser trasladados a otras instituciones".

Los lesionados han sido atendidos en los hospitales Huixtla, Mapastepec y Tonalá, además de Pijijiapan. En el listado inicial se encontraban: Damelos Talavera Sánchez (32 años), Mailen Melissa Aliaga Tamayo (24), Ariany Velasco Moreira (7), Yaritza Alen Cuitc (44), Eliani Dueña Carrillo (6), Melissa Guilarte Cerrando (18), Elisa Mauro Chávez Prieto (20), Sonia Tamayo Rosales (53), Daykenia Rodríguez (46), Diana Iris Lozano Moleón (26), Armando Cárdenas Césped (60), Alejandro Adrián Velasco (12), Yorlaine Valverde Pastor (17), Ross Liz Cortina Mandearable (18) y Félix Arriaga Suárez (46).

El cónsul cubano sí dijo que 11 personas fueron dadas de alta y otras "seis reciben asistencia médica personalizada". Entre ellos se encuentra un menor que "recibe tratamiento por comprometimiento pulmonar".

La enfermera explicó a este diario que la diferencia en las cifras se da porque dos de los heridos "no necesitaron hospitalización". Dos de las pacientes, dijo, "fueron ingresadas con el diagnóstico de graves en el Hospital General de Huixtla".

La Fiscalía del estado de Chiapas abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio imprudencial en "hechos de tránsito" en contra de quien o quienes resulten responsables de este siniestro.

