Cubanos de todo el mundo y activistas solidarios marchan en apoyo al 15N

El apoyo a la Marcha Cívica por el Cambio convocada por la plataforma Archipiélago para este lunes en Cuba se ha replicado en varias ciudades alrededor del mundo. En España, la Puerta del Sol de Madrid albergó un nutrido número de manifestantes portando banderas de Cuba y de España.

Mientras, en Barcelona, algunos cubanos en el exilio lamentaron que hubiera hasta tres marchas distintas: una, convocada a las dos de la tarde, otra a las cinco y una tercera a las cinco y media. En esta última, los participantes hasta 300 personas marcharon por el céntrico Paseo de Gracia, con la enseña cubana y con carteles exigiendo el fin de la dictadura, con consignas como "Che asesino" o "Patria y vida".

Desde Bruselas, Efe reporta la concentración de varias decenas de personas, en su mayoría expatriados cubanos, en el barrio europeo, cerca de las principales instituciones comunitarias, convocadas por la entidad Coalición Cubano-Belga por la Democracia.

Los asistentes llevaban banderas de ambos países y mostraron pancartas reclamando el fin del régimen actual, en una protesta que contó con música de fondo, discursos de expatriados y cánticos de consignas como, por ejemplo, "Cuba libre" o "Patria y vida".

La portavoz de la convocante Coalición Cubano-Belga, Royanne Thompson, denunció, en declaraciones a Efe, el trato de las autoridades de la isla al principal impulsor de las marchas del 15-N, el artista Yunior García Aguilera, que este domingo fue bloqueado en su casa para impedir que realizara una protesta en solitario.

"No le dejaron ir, pero pensamos que la idea llegará a la gente. Y la idea es no seguir a un líder, si no a la libertad. Y que cada cual cívicamente salga hoy a la calle y pida libertad", manifestó Thompson.

La portavoz acusó al Gobierno de Cuba, encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel, de "no dejar hablar a la gente" y aseguró que el objetivo de estas movilizaciones es cambiar el rumbo político del país: "Abajo la dictadura, abajo la represión y libertad para los presos políticos", aseveró.

Frente a la Embajada de Cuba en Lisboa también se reunió una docena de manifestantes, diez de ellas cubanas de nacimiento, a la espera de que se sumaran más persinas cuando acabara la jornada laboral en Portugal.

Como parte de este acto en Lisboa, Alberto Bruno Díaz, uno de los organizadores, recordó en declaraciones a Efe, que esta tarde salieron a la calle para pedir la liberación de los presos políticos, que "se abran las cárceles y sean liberados", y para mostrar su solidaridad con la plataforma opositora Archipiélago.

Aseguró además que se trata de una "revolución pacífica" para alcanzar un modelo democrático y que el próximo sábado, día 20 de noviembre, volverán a marchar por la céntrica plaza lisboeta de Rossio en apoyo al movimiento opositor.

Por otra parte, la asociación mundial de escritores PEN Internacional denunció este lunes, en coincidencia con el Día del Escritor Encarcelado, el caso del rapero Maykel Castillo Osorbo, preso en una cárcel cubana desde mayo pasado por "ejercer de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión".

Anamely Ramos, miembro del Movimiento San Isidro y actualmente estudiante de doctorado en México, aseguró este lunes que Osorbo fue víctima de un acto de repudio en la prisión de Kilo Cinco y Medio, en Pinar del Río, donde se encuentra desde el pasado 31 de mayo. El rapero contestatario fue detenido el 18 de mayo y está acusado de "atentado", "desórdenes públicos" y "evasión de presos o detenidos" por unos hechos acaecidos el 4 de abril, en una manifestación en la calle Damas, sede del colectivo contestatario, cuando la Policía intentó detenerlo arbitrariamente pero él se negó a subirse a la patrulla.

