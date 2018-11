Detenidos decenas de cubanos en Trinidad y Tobago que protestaban en la sede de la ONU

Un grupo de cubanos que protestaba desde hacía días en las oficinas de la ONU en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, ha sido detenido este viernes por las autoridades de ese país, ha confirmado a 14ymedio la policía de la isla caribeña. Los migrantes estaban descontentos con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) después de que el organismo les retirase en octubre una ayuda económica mensual.



Los migrantes fueron arrestados después de que en la tarde de ayer durante una reunión, una representante de Acnur les advirtiese de que, en caso de no abandonar la protesta para que se atendieran también sus solicitudes de asilo, "serían detenidos", dijo ayer a este diario Yaquelin Vera Morfa, una de las migrantes arrestadas hoy.

Una trabajadora que colabora con Acnur, y que prefiere mantener el anonimato, detalló que las detenciones se produjeron en torno a las 6 de la mañana. "Están detenidos en una unidad de policía que se llama Belmont", explicó. Según cuenta Bárbara Enríquez, una de las arrestadas que pudo ponerse en contacto vía telefónica con este diario desde la comisaría, se encuentran con ella unos 70 cubanos.

Parte del grupo de cubanos, que este martes se había amarrado con bolsas de plástico a la reja de la representación de la ONU en la capital para pedir una reunión con funcionarios de Acnur para hablar de sus solicitudes de asilo, consiguió entrevistarse este jueves con el organismo.

En esa reunión, que tuvo lugar en un patio aledaño a la embajada venezolana, la representante de Acnur "no quiso debatir ningún tema" con los 15 representantes del más de centenar cubanos que protestan por su situación, según Vera Mofa, a quien también le dijo la funcionaria que la oficina del organismo iba a ser cerrada durante los próximos dos meses.

La policía ha asegurado que todos los cubanos se encuentran bien sin dar más detalles, pero Bárbara Enríquez ha comentado que hasta el momento el trato "ha sido bueno". 14ymedio ha tratado de ponerse en contacto en repetidas ocasiones, sin éxito, con los responsables de Acnur para conocer su versión de lo sucedido.

Hace dos semanas los migrantes comenzaron la protesta después de que el organismo de la ONU decidiera retirarles el mes pasado una ayuda económica que recibían mensualmente y que les permitía a muchos pagar la renta de una vivienda, contó Vera Morfa.

El pasado martes, el día en que los migrantes se amarraron en la sede de Acnur, el Gobierno de Trinidad y Tobago tildó de "muy compleja" la situación de los cubanos en ese país. La nación caribeña no cuenta con una legislación al respecto en materia de refugiados y solicitudes de asilo, aunque se encuentre integrado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Esto impide que estos migrantes cubanos puedan trabajar legalmente, tener una cuenta bancaria u obtener el carné de conducir, entre otras dificultades.

"Todo ha sido muy duro aquí, desde el primer momento que llegué a este país y me di cuenta de que no había legislación para refugiados fue un golpe, ahora yo tengo estatus de refugiada de Acnur pero sabiendo que aquí no hay legislación ellos me retiran la ayuda y me dejan sin nada. Hace un mes ya que no la recibimos. Al no tener ese dinero muchos no pudimos pagar la renta y por eso estamos aquí", lamentó Vera.