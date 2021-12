Detienen en el norte de México a 26 cubanos que iban ocultos en un camión

Militares desplegados en la ciudad fronteriza de Piedras Negras, en el estado de Coahuila, al norte de México, detuvieron este miércoles a 26 cubanos que eran trasladados en un camión. "Se arrestó al conductor de la unidad bajo los cargos de tráfico humano", señaló a 14ymedio personal del Ayuntamiento de Piedras Negras.

El titubeo del conductor al momento de ser cuestionado sobre la carga que transportaba fue suficiente para que pasaran la unidad por el escáner. "Entre las cajas de cartón estaban ocultos los migrantes, que fueron subidos en el estado de Nuevo León", detallaron las autoridades.

Los cubanos dijeron a los militares que no eran parte de la caravana y que no contaban con la visa humanitaria que ha entregado el Instituto Nacional de Migración (INM) en el último mes. "México no va a deportar a nadie en estas fechas", aclaró, eso sí, un agente migratorio a este diario. "Lo ideal para ellos es iniciar con el trámite de la visa, lo que les permitirá libre tránsito por un año en el país".

Piedras Negras, fronterizo con Estados Unidos, se ha convertido en los últimos años en una ruta de paso para los migrantes fomentada por redes de tráfico de personas. "Los coyotes usan hasta las redes sociales para vender la idea de un 'paso seguro' a EE UU por 2.000 o 3.000 dólares", explica el oficial de migración. "Se les hace sencillo superar el río Bravo para alcanzar Eagle Pass, pero no toman en cuenta que la corriente es traicionera", lamentó. "En los últimos meses se han ahogado 18 indocumentados".

Hasta este miércoles, en Coahuila se habían detenido a 14.991 migrantes en diversos operativos. "Hemos detectado a gente entre vacas y cerdos", detalla la misma fuente. La semana pasada fue detenido un cubano que "trató de burlar el filtro del puente internacional para cruzar a Eagle Pass e incluso intentó sobornar con la entrega de 3.000 dólares a los elementos de la oficina de enlace ubicados en Piedras Negras".

En el último mes, el INM ha reportado el "aseguramiento" de 43 cubanos en Piedras Negras. El pasado 14 de diciembre, agentes de la Guardia Nacional detuvieron a nueve nacionales de la Isla que viajaban en un autobús con dirección a Monclova.

La retención de migrantes también ha generado una "sobrepoblación" en los refugios. "Centros que son para 30 o 40 personas terminan siendo ocupados por 100", mencionó el agente migratorio. En octubre soldados detuvieron a 14 migrantes por un motín en un centro provisional del INM ubicado en la ciudad de Piedras Negras. Entre los arrestados había cubanos.

El pasado 22 de diciembre el Gobierno de Coahuila se reunió con la Patrulla Fronteriza del Sector Del Río y se comprometió a fortalecer la estrategia para evitar la entrada ilegal de extranjeros indocumentados a EE UU. En este 2021 fueron detenidos 623 cubanos en ese estado, los cuales fueron puestos a disposición del INM para definir su situación migratoria.

