EE UU anula una reunión con altos cargos cubanos, pero mantiene una visita a Carolina del Norte

La reunión entre miembros de las Tropas Guardafronteras cubanas y de la Guardia Costera de EE UU en Washington ha sido cancelada tras varios desencuentros entre los Gobiernos de ambos países, según el diario El Nuevo Herald. Fuentes vinculadas al Congreso contaron al rotativo que el viaje se mantiene, con una visita a las instalaciones portuarias de Carolina del Norte, para evitar un choque diplomático mayor.

El encuentro debía producirse en la sede de la Guardia Costera como parte del Programa Internacional de Seguridad Portuaria, que busca "reducir los riesgos" de seguridad y comerciales en los mares, puertos y barcos estadounidenses, dijo este martes una portavoz de la Casa Blanca, que enfatizó que no había ninguna relación con un cambio de política del Gobierno de Joe Biden. "Cuba no puede esperar una mejora sustancial de las relaciones con Estados Unidos si no corrige la situación sobre los derechos humanos", dijo.

La funcionaria recordó que hace décadas que ambos países mantienen la cooperación en este ámbito y que la última visita como esta, de una delegación cubana, fue en 2019, durante el Gobierno de Donald Trump

"Esta coordinación no es nueva ni representa un cambio de la política de Estados Unidos", insistió la funcionaria, que recordó que hace décadas que ambos países mantienen la cooperación en este ámbito y que la última visita como esta, de una delegación cubana, fue en 2019, durante el Gobierno de Donald Trump. Además, el pasado año, la parte estadounidense viajó a La Habana.

Los funcionarios de las Tropas Guardafronteras llegaron este miércoles, pero el programa, que tenía prevista una reunión de miembros de los ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores y de Transportes en la sede de Washington y un paseo por las instalaciones de Wilmington y en barco, ha quedado reducido a solo esta última parte.

Según El Nuevo Herald, numerosos miembros del Congreso pidieron la cancelación total de la visita, pero el Gobierno estimó más conveniente reducirla para evitar que la reacción de Cuba fuese el rechazo a recibir a los balseros repatriados. Este miércoles, EE UU deportó a la Isla 41 migrantes irregulares, 35 hombres, cinco mujeres y un menor, de La Habana y Matanzas. Con ellos, suman ya 1.843 los balseros devueltos este año por el Servicio de Guardacostas, dijo el Ministerio del Interior cubano.

Al frente del reclamo de cancelación estaba el senador republicano de Florida Marco Rubio, que el viernes pasado envió una carta instando al presidente Joe Biden a suspender un viaje que, a su juicio, permitía a agentes de inteligencia cubanos acceder a instalaciones sensibles de seguridad nacional. La identidad de los miembros de la delegación cubana no ha trascendido.

"Es indignante que la Administración colabore con la Guardia Costera de Cuba, que en octubre hundió y mató al menos a cinco personas que huían del régimen cubano, incluida una niña"

El senador Jim Risch, del Comité de Relaciones Exteriores, también protestó de manera individual pero pública a través de su cuenta en Twitter recordando que los Guardafronteras (se han visto envueltos en varios incidentes con resultado mortal, el más grave el de Bahía Honda, en octubre de 2022. Siete personas, incluida una menor de dos años, perdieron la vida cuando la embarcación en la que huían de la Isla fue embestida por una lancha de ese cuerpo cubano.

"Es indignante que la Administración colabore con la Guardia Costera de Cuba, que en octubre hundió y mató al menos a cinco personas que huían del régimen cubano, incluida una niña. ¿Por qué POTUS [Presidente de los Estados Unidos de América] normaliza a un Estado Patrocinador del Terrorismo sancionado por violaciones de derechos humanos?", reclamó el senador republicano

Según el Nuevo Herald, el presidente del Comité de Seguridad Nacional, Mark Green, y el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, ambos republicanos, enviaron una misiva al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, alertando sobre las repercusiones de "permitir que los funcionarios del Gobierno con un conocido servicio de inteligencia adversario extranjero accedan a instalaciones sensibles del Gobierno federal de Estados Unidos."

La carta, firmada por otros republicanos, como María Elvira Salazar y Carlos Giménez, recordaba que EE UU mantiene a la Isla en su lista de Estados patrocinadores del terrorismo. Ese tema ha sido objeto de una de las dos recientes controversias entre ambos países en los últimos días. La publicación del informe elaborado por Antiterrorismo y correspondiente a 2021 ha molestado mucho en La Habana, que ha protestado por un texto que, además de estar desactualizado, no constituye la inclusión en la lista nuevamente, una decisión que corresponde a la Administración tomando en cuenta los informes que se elaboren relativos a 2022.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba deplora esta decisión del Gobierno de los Estados Unidos y de su sistema judicial, que los convierte, en la práctica, en cómplices y estimuladores de la piratería y el secuestro aéreo"

Además, el mismo día la Cancillería cubana llamó a consultas al encargado de negocios de EE UU en La Habana, Benjamin Ziff, por la concesión de asilo a Rubén Martínez, el piloto que huyó a Florida en una avioneta de fumigación el pasado noviembre. El régimen, que reclamaba la deportación del joven para procesarlo en Cuba, acusa a EE UU de incumplir acuerdos de aviación civil y en materia de migración.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba deplora esta decisión del Gobierno de los Estados Unidos y de su sistema judicial, que los convierte, en la práctica, en cómplices y estimuladores de la piratería y el secuestro aéreo, delitos que, de tolerarse y protegerse, podrían estimular actos ilícitos similares con repercusiones negativas para la seguridad nacional de ambos países", reza el comunicado de protesta.

En este contexto, la cancelación de la visita cobra relevancia, especialmente si se tiene en cuenta que los encuentros han sido intensos en los últimos años. Según repasa El Nuevo Herald, los oficiales de la Guardia Fronteriza cubana fueron recibidos por primera vez por la Guardia Costera estadounidense a principios de enero de 2015 en Cayo Hueso, y en marzo de 2018, una delegación cubana de 10 miembros, incluidos diplomáticos y funcionarios de las Tropas Guardafronteras, la Defensa Civil y los ministerios de Salud Pública y Turismo, fueron testigos de una operación de búsqueda y rescate de la Guardia Costera estadounidense también en Cayo Hueso.

