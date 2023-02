EE UU ha repatriado a 5.576 balseros cubanos en más de tres meses

(14ymedio/EFE).- La primera semana de enero, Landry González junto con otros 16 cubanos desembarcó en Florida. El sueño americano que pensó había alcanzado parece aún lejano. Según contó a Voz de América, no le dieron oportunidad para una entrevista de miedo creíble, le entregaron una orden de libertad que establece condiciones como asistir a audiencias en la corte de inmigración.

"Tuve mala suerte de que me dieran el I-220A", lamentó este cubano de 38 años. "Tres amigos que llegaron hace un año y les dieron parole, a mi hermano que llegó en 2016, recibió todos los beneficios", señaló al mismo medio.

Desde inicio de año, a los balseros que logran tocar tierra se les está entregando una orden expedita de deportación, el veredicto que emite un juez para expulsión de una persona pero que puede ser revertido con asesoría legal. Esta orden tiene un plazo de vencimiento de 60 días. De ahí que muchos cubanos no saben si realmente serán deportados o podrán optar por otra solución porque todavía a ninguno se le ha vencido ese plazo de tiempo.

Sobre el formulario I-220A, la abogada de Inmigración, Rosaly Chaviano, explicó que las personas pueden solicitar ser "un caso de de asilo, tratar de probar un caso de miedo creíble, pero van a estar con un asilo pendiente, renovando sus permisos de trabajo cada dos años, hasta que eventualmente tengan su fecha de entrevista, si es que la aprueban".

EE UU ha reiterado desde finales del año pasado que todo balsero que sea detenido en su travesía sería devuelto a su país de origen. A mediados del mes de enero, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, insistió: "los cubanos y haitianos que se hagan a la mar y desembarquen en EE UU no serán elegibles para el proceso de parole y serán sometidos a procedimientos de deportación".

We flew along with the Coast Guard on one of their life saving missions as they searched for migrants in distress in the Florida Straits @USCGSoutheast @CBSNews pic.twitter.com/upHKoU4lgR