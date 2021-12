Entregados siete balseros cubanos a Migración de México tras tocar tierra en Isla Mujeres

Agentes de la policía municipal detuvieron a siete balseros cubanos luego de pisar tierra en la zona oriente de Isla Mujeres, en el estado de Quintana Roo (México). "En el grupo había una mujer embarazada a la que se le asistió", informaron autoridades a 14ymedio. "El resto, seis hombres, se encontraban en buen estado de salud".

Luego de ser valorados, los cubanos fueron entregados este lunes a personal del Instituto Nacional de Migración. "Si así lo desean se pueden adherir al programa de visas humanitarias", dijo un funcionario migratorio. "Tienen miedo a ser deportados, pero se les explicó que hay opciones para ellos".

Las autoridades locales reportaron que en los últimos meses se incrementó la llegada de balseros. Entre octubre y diciembre se han detenido a 29 cubanos que llegaron a Isla Mujeres en embarcaciones caseras. "Esto ha incrementado la presencia de coyotes que les cobran hasta 2.000 dólares por trasladarlos en camionetas hasta Tamaulipas", estado fronterizo con EE UU, explicó una fuente policial.

Este lunes también se informó de que 124 migrantes cubanos y venezolanos fueron detenidos en el municipio de Villa Mazatán, del estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala. Los agentes migratorios dieron a conocer a través de un comunicado que brindaron "servicios de primeros auxilios, agua y alimento" a 31 mujeres y 39 hombres adultos, en compañía de 54 niños.

Los niños "quedarán bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia"

Los niños, se precisó, "quedarán bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia", mientras que los adultos fueron trasladados a la estación migratoria para el "inicio del procedimiento administrativo", que podría ser la solicitud de asilo o el registro para una visa humanitaria. En cualquiera de los casos, el procedimiento tarda entre 30 a 45 días.

Este martes el canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que ante el incremento de migrantes a México se triplicaron los trámites de refugio. "El año pasado se recibieron 41.230 solicitudes y este año vamos por 123.187".

De acuerdo con las últimas estadísticas publicadas por la Comisión Nacional de Refugiados de México (Comar), hasta el 30 de noviembre 8.148 cubanos habían solicitado refugio y han sido aprobados 2.538. Muchos realizan el trámite con el objetivo de obtener una visa humanitaria para poder transitar por el país rumbo a la frontera norte, cruzar a Estados Unidos y solicitar asilo.

Ebrard advirtió que México no puede otorgar el libre tránsito a los miles de migrantes que quieren llegar a EE UU, como lo han solicitado los líderes de las caravanas. "No es un tema de voluntarismo", subrayó el canciller, "es un tema de que la ley así lo establece. No está previsto que se haga a discreción de un funcionario el libre tránsito a cualquier persona".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.