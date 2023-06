Entregan un salvoconducto a 15 balseros cubanos que llegaron a Honduras

"En Cuba no hay libertad, no hay nada, ya no se puede vivir", dijo al portal informativo Roatán Hable Claro uno de los 15 balseros que llegó este martes a Honduras. De acuerdo con este migrante, identificado como Raciel Carrazana, abandonaron la Isla el pasado 10 de junio, pero antes de tocar tierra, naufragaron y tuvieron que llegar nadando a Roatán, una de las islas de la bahía hondureña.

De acuerdo con el balsero, permanecieron 17 jornadas en altamar, expuestos al sol y con comida racionada. Esos días fueron malísimos y "no se los deseo a nadie", subraya el mismo cubano que no reveló su nombre. A diferencia de otros náufragos de la Isla, estos migrantes llegaron a las costas sin signos graves de insolación y deshidratación.

Las autoridades hondureñas expidieron un salvoconducto a los balseros que les permite transitar libremente por el país. Luego de ser revisados por médicos y recibir alimentos, los cubanos se dirigieron al municipio de La Ceiba.

Según el testimonio de los migrantes, salieron de Cuba por la "falta de libertades" y rechazaron la versión que ofrece el oficialismo sobre un país próspero: "Es propaganda".

En la travesía para llegar a Estados Unidos los migrantes muchas veces recurren a los coyotes. En noviembre del año pasado, la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (Utic) de Honduras desmanteló una red que trasladaba a extranjeros, en su mayoría cubanos, por el país centroamericano hacia Guatemala.

Según cifras del Instituto Nacional de Migración de Honduras, desde el 1 de enero de este año al 25 de junio, se ha registrado un flujo irregular de 128.133 migrantes, de ellos 9.366 eran nacionales de la Isla.

Los cubanos han denunciado que en su paso por Honduras se enfrentan al cobro de multas por parte de las autoridades migratorias y extorsiones de policías, quienes les exigen el pago de 20 dólares en los puntos de control, advirtió a 14ymedio el laico Rigoberto, del centro de evangelización Jesús Está Vivo de la iglesia de la Inmaculada Concepción en Danlí, Honduras.

