Guaidó dice que "pronto" volverá a Venezuela para una "movilización nacional"

(EFE).- El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó -que se proclamó presidente encargado el pasado 23 de enero-, dijo este martes que "pronto" retornará a Venezuela para ejercer funciones en la Cámara y como jefe de Estado, aunque no precisó fecha.



"No asumimos este compromiso para luchar desde afuera, por eso pronto estaré en Venezuela para ejercer mis funciones como presidente (encargado)", dijo el líder opositor en un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter.



Luego, en un audio que circuló en las redes sociales, pidió a los opositores que le acompañen en un "proceso de movilización nacional" cuando regrese al país, para demostrar que son mayoría y que no abandonarán las calles hasta deponer a Nicolás Maduro de la presidencia.



Guaidó viajó a Colombia el pasado viernes para liderar el operativo antichavista que pretendió ingresar al país varias toneladas con alimentos y medicinas, y que formaban parte del primer lote de ayudas que este sector pidió a la comunidad internacional para paliar la severa crisis que atraviesa Venezuela.



El lunes estuvo en Bogotá para participar de una reunión del Grupo de Lima, un foro de países americanos críticos con Maduro, y allí sostuvo varias reuniones con aliados.



Pero sobre el dirigente opositor pesa una orden de prohibición de salida del país dictada por la Fiscalía como parte de una investigación preliminar, que Guaidó desacató. Además, la Contraloría venezolana le abrió una investigación por supuestamente recibir dinero sin justificación y falsear datos en su declaración jurada de patrimonio.



La Fiscalía no ha informado sobre nuevas acciones contra Guaidó por su desacato, al que sí se han referido los simpatizantes de Maduro para exigir su detención.



En su mensaje de ayer, Guaidó también divulga un vídeo en el que retoma su eslogan "vamos bien", y dice haberse reunido con varios de los militares que le dieron la espalda a Maduro para reconocerle a él como mandatario legítimo de Venezuela.



En tal sentido, indicó que estos le confirmaron que el Gobierno de Maduro enroló en las fuerzas de seguridad del Estado a varios centenares de presos "para dispararle al pueblo del Táchira y Bolívar" el pasado sábado, cuando la oposición intentó meter las donaciones al país y se generaron choques con policías y militares.





"Desde los rangos más bajos a los más altos reprochan saber que una ministra entrega armas y uniformes a delincuentes"

"Además, desde los rangos más bajos a los más altos reprochan saber que una ministra -en alusión a la jefa de la cartera de Prisiones, Iris Varela- entrega armas y uniformes a delincuentes", añadió.



Dijo también que "en los próximos días" el Parlamento comunicará "contundentes medidas" de condena a estos hechos, que se saldaron con más de 40 heridos, según el Gobierno venezolano.



Guaidó aseguró que su mandato interino es reconocido "por las principales democracias del mundo", mientras que Maduro es, dijo, un hombre "cada vez más solo y más desesperado".

En Miami, el periodista de Univisión Jorge Ramos dijo, tras su retención este lunes en el palacio presidencial venezolano, que Nicolás Maduro se siente fortalecido pese a que ha perdido apoyo de chavistas y enfrenta al opositor Juan Guaidó, "un líder con imaginación".

Ramos y su equipo de producción llegaron a Miami en un avión comercial, deportados y sin sus equipos, que les fueron confiscados después de que Maduro abandonase de manera abrupta la entrevista que le realizaban el lunes.



El periodista mexicano aseguró a la prensa en el Aeropuerto Internacional de Miami que Maduro se enfadó cuando le mostró un video que había grabado de gente comiendo desperdicios de un camión de basura, que el mandatario trató de tapar la grabación y "no aguantó y se fue".



Durante los 17 minutos que duró la entrevista, Ramos dijo que vio a un Maduro "fortalecido" por lo que pasó el fin de semana en la frontera con Colombia con la ayuda humanitaria, que no pudo ser ingresada a Venezuela como estaba planeado por la oposición.





Indicó que el mandatario se sentía seguro de que iba a ganar la entrevista, ya que desde el primer momento en que fue solicitada Maduro consideró que iba a ser más un "debate".



El periodista dijo que Maduro estaba confiado y por eso les dio la entrevista fácilmente y sin pedir por anticipado las preguntas.

Sin embargo, Ramos señaló que Venezuela ahora es diferente porque aquellos que apoyaban al expresidente Hugo Chávez le "están volteando" la espalda a Maduro, y también por Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino por medio centenar de países, incluido EE UU, y la mayor parte de los de la UE. "Millones de venezolanos no se están dejando", agregó.



El periodista de la cadena hispana aseguró que la retención del equipo periodístico de seis personas muestra la "naturaleza dictatorial" de Maduro. "Si esto nos lo hacen a nosotros, imagínate lo que le harán a los periodistas y a los ciudadanos venezolanos", subrayó.



Ramos manifestó que la entrevista que Maduro le "robó" también fue grabada por tres cámaras del Palacio de Miraflores e instó al chavista a que "tenga los pantalones" de emitirla.



Según Ramos, un periodista conocido en toda América Latina y EE UU, Maduro no se da cuenta que "fuera de la burbuja de Miraflores las cosas son distintas".





Sobre una intervención militar en Venezuela, el periodista señaló que es una decisión que le corresponde a los venezolanos. Preguntado sobre la posición de neutralidad del gobierno mexicano sobre la crisis venezolana, Ramos dijo que no quería hacer "declaraciones políticas".



Agradeció el "maravilloso" acompañamiento de funcionarios de la embajada mexicana en Caracas, que los escoltaron en su camino del hotel al aeropuerto.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que sigue reconociendo a Maduro como presidente e insiste en una salida negociada en Venezuela, lamentó la retención de periodistas al considerarse partidario de la libertad de expresión.



Los profesionales estuvieron retenidos dos horas y media en el Palacio presidencial de Miraflores, durante las cuales una de las productoras alcanzó a avisar a la cadena hispana que no los dejaban salir.





El Gobierno de Maduro, a través del ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, ha dicho que no se presta para "shows baratos", como calificó las denuncias de Ramos

Eso, según dijo Ramos, ayudó a que fueran liberados pronto porque los medios comenzaron a informar del hecho y los funcionarios de Miraflores se dieron cuenta de esa difusión.



Ramos regresó ayer a Miami con el equipo que llevó a Venezuela para entrevistar a Maduro, incluidos dos periodistas venezolanos.



Entre tanto, el Gobierno de Maduro, a través del ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, ha dicho que no se presta para " shows baratos", como calificó las denuncias de Ramos y su equipo.

________________________________________________________________________

