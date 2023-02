La Guardia Costera de Estados Unidos devuelve a Cuba a 50 balseros

La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió este miércoles a bordo del buque Kathleen Moore a 50 cubanos. Según datos ofrecidos por la dependencia en sus redes sociales, los balseros fueron desembarcados en Cabañas, un pequeño poblado pesquero del municipio de Mariel.

La Guardia Costera subrayó que los balseros fueron detenidos tras "tres intercepciones frente a la costa de Florida".

Desde finales del año pasado, las autoridades estadounidenses advirtieron de que todo balsero que fuera detenido en su travesía sería devuelto a su país de origen. A mediados del mes de enero, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, precisó que "los cubanos y haitianos que se hagan a la mar y desembarquen en EE UU no serán elegibles para el proceso de parole y serán sometidos a procedimientos de deportación".

A pesar de las advertencias, siguen llegando balseros cubanos a Florida. El pasado sábado el oficial en jefe del sector de Miami, Walter Slosar, informó del desembarco en Cayos Marquesas de 4 mujeres y 16 hombres. "Los migrantes, que fueron puestos bajo custodia, quedaron varados y fueron rescatados por la Guardia Costera", subrayó.

#WeeklyRoundUp @USCG crews patrolling the Florida Straits, Windward & Mona Passes prevented more than 1,000 illegal migrants from reaching the U.S. by sea from Jan. 20-27. #DontTakeToTheSea pic.twitter.com/Vl9i4junUv