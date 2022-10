La Guardia Costera de EE UU intercepta cinco embarcaciones con cubanos en 48 horas

Entre el miércoles y el jueves de esta semana la Guardia Costera de Estados Unidos "impidió la migración ilegal", sin precisar el número de tripulantes, de cinco embarcaciones con cubanos que se dirigían a Cayos Marquesas. Las balsas fueron detectadas desde el aire, en acciones "para prevenir empresas ilegales e inseguras", según reportaron las autoridades en redes sociales.

En el año fiscal 2022, concluido el pasado 1 de octubre, se alcanzó la cifra récord de 6.182 cubanos detenidos al intentar llegar por mar a EE UU. Este jueves la Guardia Costera confirmó que pese a la temporada de huracanes, la travesía en balsas desde la Isla es algo que ocurre casi a diario. En siete días del presente mes "se han detenido a 66 balseros", confirmó el teniente Connor Ives.

Las cinco interdicciones recientes se dan dos días después de que las autoridades estadounidenses repatriaran a bordo del buque William Trump a 55 cubanos.

#Breaking @USCG, @CBPAMO crews stopped 5 illegal migration ventures from landing on #MarquesasKey in the past 48 hours. Our air & surface crews are patrolling and on the lookout to save lives and prevent illegal, unsafe ventures. #DontTakeToTheSea #Partnerships pic.twitter.com/wwwL57WpcT