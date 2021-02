La Guardia Costera de EE UU encuentra vacío un bote en el que viajaban 10 cubanos

La Guardia Costera de Estados Unidos anunció este domingo que halló en aguas de Florida una balsa en la que viajaban 10 migrantes cubanos reportados como desaparecidos.

Los restos de la embarcación se encontraban a 8 millas al sur de Cayo Largo sin rastro de los tripulantes, cuya búsqueda continúa.

Las autoridades lanzaron una alerta de búsqueda el pasado viernes, tras recibir la información de que una decena de cubanos había zarpado de La Habana hacía casi una semana en una embarcación rústica de seis pies.

También continúa desaparecido un grupo de 22 cubanos que partió de la Isla rumbo a Cancún, México, a finales de noviembre.

La Guardia Costera repatrió a ocho balseros que fueron hallados en alta mar el pasado lunes y entregó a la Policía de Inmigración (ICE) a otros tres cubanos que habían sobrevivido en un islote de las Bahamas durante más de un mes tras naufragar su embarcación.

Desde octubre de 2020, la Guardia Costera ha detenido a 58 inmigrantes cubanos que intentaron ingresar ilegalmente a Estados Unidos por vía marítima.

#UPDATE @USCG and a good Samaritan located the boat used by the 10 people that went missing outside of Key West. The vessel was located approximately 8 miles south of Long Key. The search continues. #D7 #USCG #SearchAndRescue pic.twitter.com/2N4c47HM2q