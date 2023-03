Hallan a los cuatro estadounidenses secuestrados en México, dos de ellos muertos

(EFE).- Autoridades mexicanas hallaron a los cuatro estadounidenses secuestrados el pasado viernes en la ciudad mexicana de Matamoros, en el estado norteño de Tamaulipas, dos de ellos fallecidos y otro herido, informó este martes el gobernador del estado, Américo Villarreal.

"Hace 35 minutos fue confirmado por la Fiscalía: de los cuatro hay dos fallecidos, una persona herida y otra con vida", detalló Villareal en una llamada en directo durante la diaria conferencia matutina del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Puesto en altavoz, el gobernador detalló que una hora antes le habían notificado que había indicios de haber visto a los cuatro ciudadanos estadounidenses.

Asimismo, dijo que actualmente autoridades y familiares acuden al lugar y también se encuentra en camino personal sanitario "para dar el apoyo médico que se pueda requerir".

La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, notificó durante la conferencia que ya hay un detenido en relación al caso.

El fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, confirmó a través de Twitter la información proporcionada por Villarreal. "Continúan labores de investigación e inteligencia para la captura de los responsables", escribió en esta red social.

López Obrador, por su parte, expresó sus condolencias a la familia y allegados de los ciudadanos estadounidenses.

"Llama mucho la atención que se dan estos hechos lamentables y todos los medios en Estados Unidos manejan de manera amarillista la información, no así cuando asesinan a mexicanos en Estados Unidos, callan como momias"

"Lamentamos mucho que esto suceda en nuestro país y enviamos a los familiares de las victimas, a los amigos, al pueblo de Estados Unidos, al Gobierno de Estados Unidos nuestras condolencias y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo", expuso el presidente.

También aseguró que las autoridades mexicanas seguirán trabajando para garantizar la seguridad en el país, especialmente en el norte. "Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. (...) Se va a buscar a los responsables, se les va a castigar, como se hizo cuando asesinaron a mujeres y niños en Bavispe de la familia LeBaron, Miller y Langford. Se detuvo a todos los involucrados", dijo el presidente, quien aseguró que en México no hay impunidad.

Al mismo tiempo, sin embargo, denunció la "hipocresía" y "amarillismo" de políticos y medios de Estados Unidos ante el caso. "Hay también intereses partidistas, yo diría politiqueros, hay gente muy hipócrita que, por ejemplo, lamenta estos hechos, los utiliza con propósitos políticos, trafica con el dolor humano, con el dolor de la gente, pero sus propósitos son otros", expresó en su rueda de prensa diaria.

En ella criticó que "llama mucho la atención que se dan estos hechos lamentables y todos los medios en Estados Unidos manejan de manera amarillista la información, no así cuando asesinan a mexicanos en Estados Unidos, callan como momias".

"Claro que lamentamos lo que pasa en nuestro país y este hecho en especial, y ofrecemos nuestras condolencias sinceras, pero yo les puedo decir a ustedes que atendimos un asunto de dos jornaleros oaxaqueños asesinados por granjeros y un herido y no salió nada en la prensa estadounidense, nada", manifestó. "Se rasgan las vestiduras de manera hipócrita".

El mandatario evadió responder de forma directa si hay agentes del FBI trabajando por el caso en Tamaulipas, estado fronterizo con Texas conocido por las disputas de los cárteles de la droga.

"No estamos nosotros permitiendo que intervengan de ningún país extranjero sobre asuntos que solo corresponden a los mexicanos"

Además, cuestionó a políticos republicanos, como William Barr, exfiscal general (2019-2020) durante la Presidencia de Donald Trump, y quien acusó a López Obrador de proteger a los narcotraficantes, y a los legisladores que buscan declarar como terroristas a los cárteles mexicanos.

"No estamos nosotros permitiendo que intervengan de ningún país extranjero sobre asuntos que solo corresponden a los mexicanos, nosotros no nos metemos a ver qué hacen las bandas en Estados Unidos que distribuyen el fentanilo, ¿o cómo se distribuye la droga en Estados Unidos?", sostuvo. "Ya basta de hipocresías y están viendo nada más la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio".

El FBI informó el domingo de la desaparición de los cuatro estadounidenses, que fueron secuestrados el pasado viernes tras cruzar la frontera en la ciudad fronteriza de Matamoros, en Tamaulipas, uno de los estados mexicanos más castigados por la violencia.

Los cuatro estadounidenses, que viajaban en un auto con matrícula de Carolina del Norte, fueron atacados poco después de cruzar a México y tras ello fueron montados a la fuerza en una camioneta tipo pick-up por hombres armados, informó el FBI de San Antonio.

Los investigadores creen que los estadounidenses fueron atacados por error por un cartel mexicano que probablemente los confundió con traficantes de drogas haitianos, dijo a CNN un funcionario estadounidense familiarizado con la investigación.

La cadena aseguró además haber obtenido fotos que muestran que el coche que podrían haber estar conduciendo los estadounidenses se estrelló con otro vehículo, antes de que los viajeros fueran tomados a punta de pistola.

También se hizo público un video en el que aparecen hombres armados presuntamente obligando a varias personas, entre ellas una mujer, a subir a la parte de atrás de la camioneta.

