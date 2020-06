El nuevo Informe sobre Derechos Humanos de la UE, un paso de avance en el enfoque sobre Cuba

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) asegura que el capítulo dedicado a Cuba en el Informe Anual sobre Derechos Humanos de la Unión Europea (UE), dado a conocer esta semana, es un paso de avance en el enfoque europeo sobre la situación en la Isla.

En un comunicado hecho público este jueves, el OCDH destaca que el texto de la UE subraya que en 2019, en Cuba, "la libertad de expresión, asociación y reunión siguió estando sujeta a importantes restricciones, con informes de numerosas detenciones arbitrarias, así como con el encarcelamiento de varios presos de conciencia designados por Amnistía Internacional, incluido el destacado líder disidente José Daniel Ferrer”.

El reporte europeo, tal y como señala la organización con sede en Madrid, se pronuncia también sobre las restricciones para viajar tanto dentro del país como al exterior que sufren activistas y periodistas independientes y sobre el Decreto-Ley 370, la llamada "ley azote", pues "podría usarse para restringir los medios independientes".

Además, el informe denuncia que los defensores de votar no o abstenerse a la nueva Constitución "fueron excluidos del debate público y desacreditados por el Gobierno". La nueva Carta Magna, que conserva el actual sistema socialista de un solo partido, también es criticada en el reporte.

El documento europeo no cataloga a Cuba como "una democracia de partido único", como se planteó en tiempos de Federica Mogherini

La no ratificación por parte de Cuba de las Convenciones Internacionales sobre Derechos Civiles y Políticos, y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la preocupación de relatores de la ONU por las condiciones de trabajo y de vida de los médicos cubanos enviados a misiones en el extranjero, también tienen espacio en el informe europeo.

Otro elemento que el OCDH destaca del documento europeo es que no cataloga a Cuba como "una democracia de partido único", como se planteó en tiempos de Federica Mogherini, y aunque se refiere al "historial ampliamente positivo en materia de derechos económicos y sociales, particularmente en salud y educación", reconoce que actualmente "la cobertura universal se ve erosionada".

En este sentido, establece al menos tres causas: "la escasez financiera, las ineficiencias económicas y el impacto del embargo de Estados Unidos". "No podemos suscribir lo planteado en ese punto, con respecto al supuesto historial o que el problema actual sea solamente un problema de cobertura”, manifiesta Alejandro Rodríguez Raga, director ejecutivo del Observatorio, pues para él, “las causas son más profundas, estructurales y no solamente coyunturales, y tienen que ver con el fracaso generalizado de un sistema que no ha puesto como centro al ser humano y que es ineficiente por naturaleza”. Sin embargo, concluye: "Entendemos que el documento europeo marca un punto de inflexión en la visión sobre los derechos sociales en Cuba, anteriormente totalmente idílica y alineada con el discurso oficial cubano".

El OCDH presentó la semana pasada el Segundo Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, cuyos datos revelan que el 80% de la población cubana vive en situación de grave crisis económica.

________________________