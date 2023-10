Israel pide a la ONU que no crea las cifras de víctimas en Gaza que publica Hamás

(EFE).- Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias deberían tomar con "extrema cautela" las cifras de víctimas mortales por el conflicto en Gaza que ofrece diariamente el gobierno de Hamás en ese territorio, advirtió este lunes un portavoz del ejército israelí a la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra.

"La ONU cree que esas cifras son creíbles, pero yo tomaría con mucha cautela la veracidad de todo lo que sale de Gaza", aseguró en una conferencia de prensa telemática desde Israel el portavoz militar Jonathan Conricus, quien aseguró que las fuerzas israelíes "hacen todo lo posible por minimizar los daños a los civiles".

Naciones Unidas utiliza en sus informaciones diarias las estadísticas del Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamás, que cifra en más de 8.000 los muertos por los ataques israelíes, entre ellos más de 3.000 niños y más de 2.000 mujeres.

"Desgraciadamente, vemos que estas cifras son usadas por muchos en los medios internacionales", añadió el portavoz

"Constantemente inflan esos números, nunca dicen cuántas de estas víctimas son combatientes, y por alguna razón están infrarrepresentados los fallecidos en la banda de edad de entre 17 y 35 años", argumentó Conricus.

"Desgraciadamente, vemos que estas cifras son usadas por muchos en los medios internacionales", añadió el portavoz, quien también comentó las diferentes cifras que se manejan sobre el ataque al Hospital Al Ahly de Gaza (del que israelíes y palestinos se culparon mutuamente) como ejemplo de la "propaganda" de Hamás.

Según recordó, el Ministerio de Salud de Gaza dijo primero que habían muerto 500 niños, pero investigaciones desde la Unión Europea señalaron que el número de víctimas podría oscilar entre 10 y 50.

El Ejército de israel informó este lunes de que ha continuado expandiendo sus operaciones terrestres en la Franja, después de que el viernes anunciara que iba a ampliarlas, además de intensificar los bombardeos. En los últimos días, las Fuerzas de Defensa israelíes aseguran que han atacado 600 objetivos en Gaza, incluyendo almacenes de armas, docenas de lanzaderas de misiles antitanque y refugios de Hamás, que controla de facto la Franja y es el autor de los ataques terroristas contra Israel del pasado día 7 que causaron más de 1.400 muertos, más de 5.400 heridos y el secuestro de 239 personas, que fueron llevadas al enclave.

"Se le pide a Israel que se rinda ante Hamás, ante el terrorismo y se entregue a la barbarie, y eso no pasará"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reiteró este lunes que la incursión "está sucediendo en pasos medidos pero poderosos, logrando un progreso sistemático". Este avance, agregó, forma parte de una "tercera fase" del conflicto con Hamás y "presenta incluso oportunidades para obtener la liberación" de los 239 rehenes en poder del grupo terrorista.

Posteriormente, Netanyahu compareció ante la prensa extranjera ante la que pronunció una alocución en la que rechazó considerar cualquier posibilidad de alto el fuego en la guerra. "Del mismo modo que Estados Unidos no habría aceptado un alto el fuego después del bombardeo de Pearl Harbor (por Japón, el 7 de diciembre de 1941) , o después del atentado terrorista del 11 de septiembre (de 2001), Israel no aceptará un cese de hostilidades con Hamás tras los horrendos atentados del 7 de octubre", afirmó. "Se le pide a Israel que se rinda ante Hamás, ante el terrorismo y se entregue a la barbarie, y eso no pasará", recalcó el primer ministro israelí.

"Vamos a enviar a Hamás al basurero de la historia; ese es mi objetivo y mi responsabilidad y es algo que creo que une a todo el país", señaló Netanyahu en relación a una pregunta acerca de la pérdida de apoyos que está experimentado en la opinión pública israelí.

Mucho más incluso que el hecho de derrotar y desarticular a Hamás, el gran desafío que se le presenta a Israel y a sus dirigentes políticos y militares es la liberación de los 239 rehenes en poder del grupo islamista, que en las dos últimas semanas liberó a cuatro mujeres, una madre y su hija de nacionalidad estadounidense y dos ancianas israelíes.

Hamás publicó este lunes un vídeo en el que tres mujeres israelíes supuestamente cautivas en la Franja de Gaza responsabilizan a Netanyahu del ataque de los islamistas del 7 de octubre y claman por su liberación. Dirigiéndose al jefe del Gobierno israelí, una de las mujeres gritó en hebreo: "Libéranos ahora, libera a los ciudadanos de ellos, libera a los presos de ellos, déjanos volver con nuestras familias". Justo después de la difusión de este vídeo, el Ejército israelí anunció la liberación de la soldado Ori Megidish, secuestrada por Hamás en los ataques del día 7.

El Ejército indicó que la soldado fue sometida a una revisión médica, que se encuentra bien y que se ha reunido ya con su familia.

Por otra parte, Israel confirmó este lunes el fallecimiento de la joven alemana-israelí Shani Louk, cuyo cuerpo fue exhibido en una camioneta por milicianos de Hamás en un vídeo que dio la vuelta al mundo.

En paralelo a la guerra en Gaza, Israel sigue librando combates en la frontera con el Líbano, donde desde el día 8 son constantes los enfrentamientos entres las tropas israelíes y milicias libanesas, sobre todo del grupo chií Hezbolá, que atacan con misiles antitanque y otro material las posiciones israelíes, así como los núcleos de población cercanos.

"Estamos trabajando para disuadir activamente al frente norte y repito a Hezbolá: cometerán el error de sus vidas y si deciden intervenir de lleno en la campaña, recibirán un golpe que ni siquiera pueden imaginar", amenazó el primer ministro israelí.

