López Obrador invita a la hija del 'Che' Guevara a los festejos por la independencia de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este miércoles que Aleida Guevara, hija de Ernesto Che Guevara, estará entre los invitados especiales de los festejos que conmemoran la Independencia de México, los próximos 15 y 16 de septiembre.

Junto a ella, aseguró el mandatario, estarán el ex presidente de Bolivia Evo Morales y el ex presidente de Uruguay José Mujica; el hijo de Martin Luther King, junto a su esposa, Andrea Waters, y su hija, Yolanda, además de Richard Assange y Gabriel Shipton, padre y hermano, respectivamente, del activista Julian Assange.

En la lista de invitados, mostrada a la prensa, también se encuentran una de las hijas del líder campesino César Chávez, la familia de Nelson Mandela, el Dalai Lama y el lingüista e ideólogo de izquierda Noam Chomsky, pero todavía, advirtió el presidente, no han confirmado.

Sin mencionar sus nombres completos, en su habitual tono informal, López Obrador no mencionó el tema hasta llegar al turno de preguntas en su conferencia mañanera diaria. "Vamos a tener invitados. ¿No tienes la lista? ¿Sí me la pasas?", comenzó diciendo el presidente a su equipo. "Invité a Evo, ya confirmó; a Mújica [sic], también confirmó aunque ya está grande, pero parece que sí viene. Viene la familia del doctor Luther King, viene su hijo, su esposa y su nieta. Se invitó a la hija de César Chávez, no ha confirmado. Viene el papá y viene el hermano de Assange, Julian Assange... Déjenme que me acuerde, ah, la hija del Che Guevara, sí, ya confirmó. Son como diez invitados los que me van a acompañar en el Grito [el acto que inaugura las celebraciones] y van a estar también en el desfile".

No es habitual que en las celebraciones patrias se les dé tal protagonismo a invitados internacionales, aunque el propio presidente ya marcó un hito en las del año pasado. Entonces, se hizo acompañar en el estrado de su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, dejando claro el lugar que otorga la presente Administración mexicana a sus relaciones con la Isla.

Era la primera vez que un extranjero participaba en esa efeméride desde un lugar tan privilegiado, dando un discurso ante las principales figuras del Gobierno.

En la comitiva cubana destacó en aquellos días una de las pocas apariciones públicas del recientemente fallecido Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, ex yerno de Raúl Castro y presidente ejecutivo del conglomerado militar Gaesa, al que presentaron en México como "asesor principal del presidente de la República de Cuba".

