Muere una mujer cubana tras cruzar el Río Bravo por Eagle Pass

Un paro cardíaco frustró el intento de una cubana de 48 años de llegar este miércoles a Eagle Pass, en el estado de Texas, tras haber cruzado el Río Bravo. La mujer, cuya identidad se desconoce, no pudo lograr su objetivo de arribar a Estados Unidos junto al grupo de 400 migrantes con el cual viajaba, según informó Bill Melugin, periodista de la cadena Fox News.

De acuerdo al medio estadounidense Breitbart, la cubana comenzó a experimentar un malestar luego de atravesar el río e informó al grupo de que le faltaba el aire. Quienes la acompañaban supusieron que se trataba de una crisis de asma, y al ver que no mejoraba, decidieron alertar a la Patrulla Fronteriza.

Fue atendida por un paramédico de Emergencias Médicas y por varios integrantes del equipo de rescate del Departamento de Bomberos, pero los esfuerzos por estabilizarla resultaron inútiles. El cuerpo fue transportado a una funeraria local.

Este incidente ocurrió apenas un día después de que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos rescatara a dos cubanas, madre e hija, q ue quedaron atrapadas en el Río Bravo, en la ciudad mexicana de Reynosa, al sur de Texas. Las mujeres fueron abandonadas por coyotes.

Según el informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), entre octubre de 2021 y septiembre pasado, más de 850 migrantes fallecieron en su intento de cruzar la frontera de México a los EE UU. Ese número, advirtió el medio estadounidense, puede estar por debajo de la cifra real de muertos.

At least 800 migrants crossed illegally into the Eagle Pass, TX area within a one hour span this morning, mainly consisting of two enormous groups, both of which we witnessed. One of those groups was escorted by BP agents in a single file line, almost as far as the eye can see. pic.twitter.com/k01NS4cYwn