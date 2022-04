Muere un balsero cubano y rescatan a otros seis frente a las costas de Florida

Seis balseros cubanos fueron rescatados por la Patrulla Fronteriza del sector Miami luego de que la embarcación con la que intentaba llegar a Florida volcara, informó este viernes el agente Walter N. Slosar. "Durante el allanamiento se encontró a una persona fallecida".

La Guardia Costera alertó sobre el accidente de la embarcación y solicitó apoyo para intensificar la búsqueda, además de señalar que la Patrulla Fronteriza les informó de la detención de seis personas el jueves. "Los seis fueron transportados a un hospital local con signos de deshidratación e hipertermia".

Slosar dio a conocer en sus redes sociales que "los esfuerzos de búsqueda y rescate aún continúan", con lo que podrían ser más los balseros que salieron de la Isla en una embarcación impulsada por el motor de un vehículo.

Este miércoles la Guardia Costera confirmó el rescate de dos cubanos que partieron de la Isla el pasado 22 de marzo en una tabla de surf a la que le adaptaron un motor. "Se encuentran en buen estado de salud", precisó la entidad en Twitter.

#BreakingNews: Miami Sector #BorderPatrol agents along with @CBPAMORegDirSE, @USCGSoutheast & local partners rescued six migrants from #Cuba from an overturned vessel in the Florida Keys. During the search, one person was found deceased. Search & rescue efforts are still ongoing. pic.twitter.com/gjJLc9aPay