Nicaragua facilita el paso de miles de migrantes de todo el planeta como arma arrojadiza contra EE UU

No hay constancia del paso de migrantes por Nicaragua que siguen hacia EE UU, según publica este lunes el diario La Prensa, al que una fuente de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) afirma que no se están sellando los pasaportes en el aeropuerto para que, "cuando lleguen a Estados Unidos, no puedan ver que pasaron por Nicaragua".

En cambio, se les cobra una tasa de entre 150 y 200 dólares que, en un día corriente, según la misma fuente, proporciona unos 63.000 dólares. "La cantidad de dinero que le está entrando al régimen en efectivo es astronómica, y no es para Tesorería de la República porque no dan ni recibo", afirma.

El medio opositor nicaragüense proporciona hoy más datos sobre la gestión del movimiento migratorio, que el régimen de Daniel Ortega ha convertido en un lucrativo negocio a nivel económico y político, ya que consigue incomodar a EE UU al facilitar el acceso a sus fronteras a ciudadanos latinoamericanos y, también, africanos o de Europa del este. Washington está preocupado, según el reporte, por la posible llegada de personas vinculadas al terrorismo desde algunos de estos países.

A la vez, no queda claro dónde iría el monto que se ingresa por migrante, que, según la fuente de La Prensa, se quedan los propios funcionarios de la Aduana, que cobran a discreción. "Ahí la corrupción está desatada", afirma. De acuerdo con sus cálculos, en vuelos comerciales hay unos 600 asientos disponibles al día, de los que el 70% (420 personas) son migrantes. "Más los vuelos chárter, que sabemos que ha habido días de hasta 28", señala.

Los migrantes llegan, principalmente, por Aruba, Haití o República Dominicana, aunque hay otros orígenes más inusuales que se están convirtiendo en frecuentes, como Bulgaria, desde donde hubo cinco vuelos la pasada semana y se sospecha que traen a ciudadanos de las antiguas repúblicas asiáticas de la URSS.

"El 70% u 80% de las personas en cada vuelo comercial de Avianca con ruta San Salvador – Managua está ocupado por personas de África", añade la fuente de La Prensa. Desde el pasado 23 de octubre, el Gobierno de Nayib Bukele cobra una tasa de mil dólares a los migrantes de 57 nacionalidades –africanas e India– que pasan por el aeropuerto de la capital.

Como consecuencia de ese exceso de demanda, incluso, Avianca ha tenido que restringir rutas desde algunos puntos de latinoamérica y África a Managua, según reveló la propia empresa en sus redes sociales.

"Los vuelos se han llenado rápidamente, dejando sin disponibilidad de asientos a pasajeros de la diáspora nicaragüense y a turistas que hacen conexiones desde Centroamérica, España y Sudamérica, especialmente aquellos que utilizan el aeropuerto de El Salvador como punto de enlace", dijo Aviación de Nicaragua. La suspensión es temporal y se ha realizado de común acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

El sector turístico afirma que la medida busca "proteger a habituales que viajan en temporada alta de fin de año, la migración no deja divisas a Nicaragua, el turismo y el mercado nostálgico sí. Sobre todo el elemento intangible de la reunión familiar". Una vez pasadas estas fechas, Avianca prevé la implementación de una tasa similar a la salvadoreña, que afectaría, del mismo modo, a países concretos. "Se puede generar ese impuesto perfilando a cada pasajero proveniente de esos países a su llegada, así como lo está haciendo Panamá hace un mes", citó un empresario a la prensa local, que pide paciencia y tranquilidad.

La ruta directa a Miami no está entre las afectadas, pero las conexiones en San Salvador o Ciudad de Guatemala están paradas. Avianca aún mantiene, también, vuelos desde San José (Costa Rica) y Panamá.

Haití también está entre los países que han suspendido los vuelos chárter que van hacia Nicaragua por el enorme flujo migratorio y se comenta en Puerto Príncipe que fue a petición de Estados Unidos para frenar el flujo de migrantes hacia su territorio. "Hay grandes preocupaciones en materia de seguridad, comodidad, logística. Hay un gran desorden en este momento. El sector de la aviación y el desorden no se llevan bien. Puede provocar numerosos accidentes. Hay que reorganizarse", contó Laurent Joseph Dumas, director de Aviación Civil, en una entrevista con la prensa local de Puerto Príncipe.

Solo entre agosto y octubre de 2023 llegaron a Managua procedentes desde Haití 31.475 pasajeros a bordo de 268 vuelos, afirmó Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano con sede en Washington, hace pocos días. A su juicio, Ortega "vende el aeropuerto de Managua como puente a haitianos en ruta a Estados Unidos".

Otros analistas mantienen la misma tesis sobre el uso de la migración como arma arrojadiza contra Washington. "Hacer cualquier cosa que afecte a Estados Unidos. Definitivamente está encaminado en crear una presión o politizarlo en contra de Estados Unidos porque es un tema sumamente controversial y delicado para los norteamericanos", argumentó Juan Sebastián Chamorro.

Eliseo Núñez, analista político, recuerda que la técnica también ha sido utilizada por Bielorrusia en su frontera con Polonia. "Mientras Estados Unidos no se metía con él, Ortega le daba los servicios de detener la migración, el narcotráfico y los temas que tienen que ver con terrorismo", sostiene. El experto recuerda la crisis de 2015, cuando casi 2.000 cubanos que cruzaban la frontera fueron retenidos en el límite con Costa Rica originando una de las crisis más graves de la última década. La aglomeración llegó a ser de, aproximadamente, 8.000 personas y requirió la respuesta coordinada de varios países centroamericanos para sortear Nicaragua.

Las cosas cambiaron cuando en 2017, tras las protestas que dieron comienzo a una represión desatada contra manifestantes y oposición, y llevaron a EE UU a tomar medidas contra el régimen, Ortega decidió recurrir al arma migratoria.

La Prensa cita a un ex diplomático que afirma, bajo anonimato, que Ortega aprovecha la necesidad de los migrantes para sacarles dinero. "150 dólares por migrante es un montón de plata y eso también se cobra a los que vienen del sur, de Costa Rica, y que entran por tierra. No es solo a los del aeropuerto", indica.

