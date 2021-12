Ofrecen trabajo de limpieza a cubanos en Sonora para evitar que crucen a EE UU

Servicios de limpieza, carga y descarga en bodegas y ayudantes en restaurantes son algunos de los trabajos que han ofrecido las autoridades estatales de Sonora, México, a los migrantes llegados a su territorio. Entre ellos se encuentran un grupo de 13 migrantes cubanos que arribó este martes a la capital del estado fronterizo con EE UU. "Inicia esto en enero y dicen que van a pagar en promedio 200 dólares mensuales", explica a 14ymedio Ernesto.

"La encargada de entregarme la visa me dijo que en la frontera tenían trabajo. De los que llegaron en los camiones nos apuntaron a cinco. El resto recibió la tarjeta y se fue", detalla el joven de 23 años, originario de Sancti Spíritus. "Insistió mucho la mujer, que era mejor no arriesgarse a cruzar la frontera de forma ilegal, porque me podían regresar a Cuba".

Los cinco cubanos fueron trasladados junto con otros 214 migrantes de El Salvador, Haití y Guatemala a Sonoyta, una comunidad asentada en el municipio de General Plutarco Elías Calles, al noroeste de Sonora, donde permanecerán en un refugio hasta que se oficialice su contratación.

En los últimos días se otorgó una visa humanitaria a 27 cubanos, según una fuente del Instituto Nacional de Migración consultada por 14ymedio, que añadió que el Gobierno mexicano está buscando alternativas para los migrantes. El convencer a empresas locales y consorcios de abrir fuentes de empleo, ayuda a contener el flujo de migrantes a EE UU y se cumple con la solicitud de Joe Biden, dijo.

Además, "se ahorra gastos", como el de alimentación que se les brindaba en los refugios. "Se pagaban más de 37.000 dólares al día a una empresa por dotar de comida a los centros de asistencia migratoria", subrayó la fuente.

Entre las empresas que han ofrecido empleo a los migrantes con visa humanitaria se encuentra Fomento Económico Mexicano (Femsa). El pasado 22 de diciembre dio a conocer la apertura de espacios a provenientes de Haití en su cadena de tiendas, conocidas como OXXO. No se precisó si el proyecto incluiría también a cubanos, venezolanos, brasileños y rusos.

En el estado mexicano de Baja California, también fronterizo con EE UU, personal de la Secretaría del Trabajo realizó el lunes visitas a albergues y ofreció a los migrantes empleo en diferentes empresas. El gobierno local reportó la contratación de 388 migrantes. "El 90% cuenta con su situación migratoria lista para continuar con los trámites y estar en condiciones de ser contratados", informó la dependencia al portal Adelante Valle.

En el municipio de Tapachula, estado de Chiapas, el INM aceleró en las últimas horas la entrega de permisos de traslado, que ahora cuentan con un código QR, a migrantes de distintas nacionalidades que permanecían en la localidad. Una vez que les entreguen el documento, tendrán 30 días para viajar al destino donde se agendará su cita con el instituto migratorio.

Las autoridades pretenden que unos 1.000 migrantes latinoamericanos y otros 700 de Haití puedan salir antes de los festejos de Año Nuevo con sus documentos oficiales y puedan dejar la ciudad pagando sus pasajes con sus propios recursos, informó la agencia EFE.

