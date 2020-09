El Parlamento Europeo recibe el Premio Oswaldo Payá: Libertad y Vida

El Parlamento Europeo es el ganador de la cuarta edición del Premio Oswaldo Payá: Libertad y Vida, mientras que la mención de honor recae este año en el opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, según anunciaron este jueves los organizadores del galardón.

La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, la iniciativa ciudadana Cuba Decide y la Fundación para la Democracia Panamericana, que conceden el reconocimiento, argumentaron el premio al poder legislativo de la Unión Europea como un “reconocimiento al especial activismo que han tenido muchos de sus parlamentarios".

Los diputados europeos, a juicio del comité del galardón, alzaron "la voz en promoción y defensa de los valores institucionales y democráticos, más allá de las fronteras de Europa".

A Ferrer, por su parte, se le concede la mención de honor "por su incansable activismo por los derechos humanos y su valiente promoción de la democracia en Cuba, motivo por el que ha sido perseguido, secuestrado y encarcelado por parte del régimen castrista".

"Me parece muy justa y acertada la entrega del Premio al Parlamento Europeo y que reciba yo una mención especial, es un honor que me hacen y me honra. La lucha por la democratización de Cuba necesita de muchos esfuerzos y de mucha solidaridad de parte de los parlamentos y otras instituciones del mundo libre", comentó el exprisionero de la Primavera Negra a 14ymedio .

"Muchos eurodiputados han votado para condenar el totalitarismo comunista y en apoyo a los derechos humanos de los ciudadanos en Cuba y en otras dictaduras latinoamericanas. Esperamos que la Unión Europea rectifique y escuche a sus Parlamentarios, ahora galardonados con el Premio Payá", declara Rosa María Payá, promotora de Cuba Decide.

La joven opositora denunció el pasado marzo en Bruselas que el Gobierno de la Isla ha violado "elementos esenciales" del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación suscrito en 2016 por La Habana y la UE.

El premio Oswaldo Payá fue instaurado en 2016 como homenaje al fallecido líder de la oposición de la Isla para reconocer a quienes contribuyen a la causa democrática de Cuba. La mención que ha recibido este año José Daniel Ferrer representa la primera ocasión en que un cubano residente en el país es reconocido con este galardón.

Otros premiados han sido el secretario general de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro, la Iniciativa Democrática de España y las Américas además del presidente de Colombia Iván Duque.

