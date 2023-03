Al ritmo de 'Patria y Vida', cientos de cubanos protestan en Miami contra el 'deshielo'

Una larga caravana de autos rodeó la noche de este jueves al restaurante Versailles, de Miami, donde se congregaron decenas de exiliados para protestar contra un nuevo acercamiento entre Estados Unidos y Cuba.

La marcha fue convocada por el influencer cubano Alexander Otaola a raíz del proyecto de ley presentado el pasado 6 de marzo por varios senadores de ambos partidos para poner fin al embargo a Cuba y crear nuevas oportunidades de negocio para empresarios estadounidenses.

Reunidos a las puertas del famoso establecimiento situado en la Calle 8, portaban pancartas y coreaban consignas contra el régimen cubano, encabezados por figuras del exilio como el propio Otaola y Rosa María Payá, una de las fundadoras de Cuba Decide.

Antes de llegar a la emblemática esquina, era llamativa la cantidad de autos que formaban parte de la caravana, que iban haciendo sonar el claxon y portaban banderas de Cuba y de EE UU, rodeados por numerosos agentes de Policía. Calle arriba, calle abajo, pasaba un camión con un luminoso que decía: "Patria y libertad, keep Cuba embargo" (mantengan el embargo a Cuba), con las bocinas a todo volumen sonando la canción Patria y Vida, que se convirtió en el himno de las protestas el 11 de julio de 2021.

La gente en las aceras tarareaban "se acabó" al paso del vehículo. Uno de los carteles, en inglés, pedía "ningún negocio con la dictadura terrorista y asesina" y "libertad para Cuba". Otro rezaba: "Lazo, esta sí es la mayoría", aludiendo al coordinador de Puentes de Amor en Miami, Carlos Lazo, que milita por el levantamiento del embargo y se ha reunido varias veces en La Habana con dirigentes del régimen.

"Somos la mayoría, somos el exilio cubano, no queremos oxigenar a una dictadura que oprime, que tiene a su pueblo preso, que tiene a su pueblo rehén, que tiene más de 1.057 presos políticos, que ha encarcelado menores, que ha golpeado mujeres, donde los feminicidios, la violencia es cada vez mayor", declaraba ante los medios Alexander Otaola, seguido por miles de personas a través de las redes por su programa Hola! Ota-Ola. "No queremos pollo de Kansas", pedía, refiriéndose al producto más importado por el Gobierno cubano desde EE UU. "Queremos libertad sin condiciones para el pueblo cubano. ¿Quieren levantar el embargo, quieren conseguir que se levanten todas las sanciones? Hay una manera perfecta de hacerlo: dejen el poder".

El influencer denuncia que el régimen "cuenta con lobby en Washington, cuenta con secuaces, cuenta con testaferros que lavan su dinero en Miami y en el resto del mundo", pero que "esto se acabó". "El pueblo cubano ha salido a las calles, lo ha dicho, lo ha gritado, el mundo entero ha tratado de oír lo que le da la gana, pero no vamos a permitir que sigan hablando por nosotros. Hay un solo grito, y ese grito es libertad absoluta para el pueblo cubano", reitera.

Además, se dirigió a los congresistas que encabezaron la iniciativa de ley. "Esos políticos, que no quieren ver este exilio, que no quieren ver esta mayoría, nunca recibirán el apoyo de esta comunidad como no lo recibió Biden, como no lo recibirán los demócratas en los próximos años postúlese quien se postule", arremetió Otaola, quien el año pasado hizo pública su candidatura por el partido republicano a la alcaldía de Miami.

Sobre el embargo, argumentó que no impide comprar alimentos, medicamentos ni maquinaria agrícola, y que va dirigido a "evitar que los ladrones que se robaron a Cuba sigan sangrando a ese pueblo".

Por su parte, Rosa María Payá se congratuló por que la calle donde se encuentra la Embajada de Cuba en Washington pueda llamarse como su padre, el opositor Oswaldo Payá, fallecido en 2012 junto a Harold Cepero en un accidente cuyas circunstancias aún no han sido aclaradas. "Que los dictadores, que los criminales, mientras todavía no están en un juicio, tengan que decir su nombre", expresó la activista.

Payá criticó también que los mandatarios cubanos no solamente tengan "amigos" en América Latina, como Colombia, sino en Washington y que estén intentando sacar a la Isla de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. "Debemos seguir movilizándonos, porque son eso, son unos terroristas, y mientras más presión podamos poner sobre esos terroristas, más rápido saldremos de ello".

Rodeado por la multitud, Otaola gritaba lemas que eran coreados de inmediato: "Libertad para los presos políticos, libertad para el pueblo cubano, abajo la dictadura, fuera del poder los comunistas, abajo el partido comunista terrorista, fuera Canel, fuera el PCC, patria y vida, libertad".

