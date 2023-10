Pese a los indicios contrarios, Cuba responsabiliza a Israel del "criminal bombardeo" del hospital de Gaza

(agencias). -El Gobierno de Cuba se ha unido a las múltiples reacciones internacionales contra el ataque al Hospital Al Ahli en Gaza que causó ayer más de 500 muertos e innumerables heridos, en su caso responsabilizando a Israel de "criminal bombardeo". La acción se produjo pocas horas antes de la llegada del presidente de EE UU, Joe Biden, que ha aterrizado este miércoles en Tel Aviv, donde dijo: "Por lo que he visto, parece que vino del otro lado, no de vosotros, pero mucha gente no está segura", señaló ante Netanyahu, tras afirmar ayer que recaba información sobre lo sucedido.

"Cuba condena en los términos más enérgicos el bombardeo perpetrado por Israel contra el que ha provocado cientos de muertos y heridos", escribió Miguel Díaz-Canel en su cuenta del X (antes Twitter). Además demandó un cese al fuego "inmediato" así como "poner fin a estas violaciones flagrantes del Derecho Internacional humanitario".

El ministro de Relaciones Exteriores de la Isla, Bruno Rodríguez, también condenó "el criminal bombardeo de Israel" al centro sanitario de la franja de Gaza y calificó el ataque de "repudiable".

El pasado fin de semana, la Cancillería cubana reclamó el "urgente" alto el fuego y que se facilite la entrada de ayuda humanitaria "de inmediato" a Gaza

El pasado fin de semana, la Cancillería cubana reclamó el "urgente" alto el fuego y que se facilite la entrada de ayuda humanitaria "de inmediato" a Gaza, además de condenar "la destrucción de viviendas, hospitales e infraestructura civil, así como la privación de los servicios de agua, electricidad y combustible a la población" .

Aunque también rechazó "la muerte de civiles y personas inocentes de todas las partes involucradas en este conflicto, sin diferenciar etnia, nacionalidad o fe religiosa", el régimen no ha pedido la liberación de rehenes por parte de Hamás ni expresado su rechazo hacia el ataque por sorpresa de la milicia del pasado 7 de octubre que dejó al menos 1.400 muertos en territorio israelí.

Tanto la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en Cisjordania, como el movimiento islamista Hamás -que controla la Franja- han responsabilizado a Israel, que lleva 11 días de bombardeos sobre Gaza.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas israelíes niegan su implicación y han asegurado que la explosión se debió a un lanzamiento fallido de cohetes del grupo armado Yihad Islámica Palestina hacia Israel.

Esa versión la han defendido en rueda de prensa ese miércoles en Tel Aviv, a través de un portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari, que ha mostrado un mapa de la zona del hospital y ha afirmado que el daño del impacto no es propio de un ataque aéreo, sino de un proyectil.

Además, difundió una conversación atribuida a milicianos en la que las voces afirman que las esquirlas del proyectil son resultado de un lanzamiento fallido de la Yihad Islámica desde un cementerio próximo.

EE UU, por el momento, mantiene la cautela, con Joe Biden ya sobre el terreno. Horas antes de partir, el presidente condenó el ataque y dijo haber hablado con varios líderes de la zona.

Israel difundió una conversación atribuida a milicianos en la que las voces afirman que las esquirlas del proyectil son resultado de un lanzamiento fallido de la Yihad Islámica desde un cementerio próximo

"Inmediatamente después de escuchar esta noticia, hablé con el rey Abdalá II de Jordania y el primer ministro (Benjamin) Netanyahu de Israel y le ordené a mi equipo de seguridad nacional que continuara recopilando información sobre lo que sucedió exactamente", dijo el mandatario en un comunicado.

Estados Unidos, ha añadido, "defiende inequívocamente la protección de la vida civil durante el conflicto".

Biden ha afirmado estar "indignado y profundamente entristecido" por el bombardeo poco después de que la portavoz del Pentágono Sabrina Singh evitara hacer comentarios en una rueda de prensa en la que dijo no poder dar una opinión al respecto porque desconocía "quién es el responsable".

Biden no viajará a Jordania, como estaba previsto, después de que los líderes árabes hayan cancelado la cumbre tras el bombardeo del hospital. El ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, anunció que el país decidió no acoger la cumbre cuatripartita que estaba prevista para el miércoles en Amán con la participación de Biden.

El ministro hizo estas declaraciones a la televisión estatal jordana Al Mamlaka después de que el país árabe declarara tres días de luto por el bombardeo. Fuentes de la Casa Blanca confirmaron que el viaje se pospone por respeto, tras los días de luto decretados por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás.

"Tras consultar con el rey Abdalá II de Jordania y a la luz de los días de luto anunciados por el presidente Abás de la Autoridad Palestina, el presidente Biden pospondrá su viaje a Jordania y la reunión prevista con estos dos dirigentes y el presidente (Abdelfatah) El-Sisi de Egipto", apuntaron dichas fuentes.

Biden, añadieron, "espera poder hablar pronto en persona con estos líderes" y permanecerá "en contacto regular y directo con cada uno de ellos durante los próximos días".

El principal objetivo ahora es evitar la internacionalización del conflicto entre Israel y Hezbolá. La milicia libanesa disparó ayer misiles causando varios heridos en Israel, que respondió con ataques y abatió a cuatro milicianos que intentaban infiltrarse en el país.

EE UU busca el compromiso israelí de no lanzar un ataque preventivo contra el arsenal de Hezbolá y advierte a Irán de que no los ponga a prueba

EE UU busca el compromiso israelí de no lanzar un ataque preventivo contra el arsenal de Hezbolá y advierte a Irán de que no los ponga a prueba.

Tras el bombardeo al hospital, se produjeron multitud de manifestaciones contra embajadas de Israel y EE UU, la más grande, en Estambul, donde se logró romper una barricada policial.

También se han presentado incidentes en la embajada de Estados Unidos en Beirut en Líbano, país al que Washington recomendó no viajar y del que autorizó la salida del país de parte del personal diplomático que no sea de emergencia por la "impredecible situación de seguridad" en el país.

También se dieron fuertesprotestas en la legación diplomática estadounidense en Irak, en la de Israel en Jordania, en la de Francia en Irán y en la del Reino Unido en el mismo país.

Las víctimas del conflicto ya superan las 3.200 del lado palestino, de las que una cuarta parte son niños, mientras que en Israel hay al menos 1.400 fallecidos, a los que se suman los 200 rehenes capturados hace ya 11 días por Hamás.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.