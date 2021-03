El Senado de EE UU aprueba dos resoluciones de apoyo a la oposición cubana

El Senado de EE UU aprobó este miércoles dos resoluciones vinculadas a los colectivos de la oposición cubana Movimiento de San Isidro y Damas de Blanco.

La primera de ellas se presentó el pasado febrero por representantes de ambos partidos, los demócratas Bob Menéndez, que preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Ben Cardin y Dick Durbin y el republicano Marco Rubio.

En el texto se condena expresamente los decretos 349 y 370, en vigor desde 2018 y 2019, dirigidos a "restringir las libertades artísticas y silenciar a los medios independientes en Cuba" y se exige la inmediata puesta en libertad de los integrantes del colectivo de artistas y activistas detenidos "arbitrariamente".

La resolución hacía mención expresa al rapero Denis Solís y se habla de la persecución a la que son sometidos los miembros del colectivo, que "viola las libertades fundamentales y contraviene el artículo 54 de la Constitución cubana de 2019, que reconoce la libertad de expresión".

La segunda, dirigida a apoyar a las Damas de Blanco, fue registrada este mes de marzo también de manera bipartidista por los demócratas Bob Menendez y Bill Nelson; y los republicanos Marco Rubio y Ted Cruz.

En este caso, el texto rinde homenaje a la trayectoria del colectivo femenino por "por sus valerosos esfuerzos para hacer frente al régimen cubano y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales" y enfrentarse cada domingo desde hace años a las autoridades. Además, exige al Gobierno de Cuba que permita viajar a sus integrantes.

La aprobación de las dos resoluciones se produjo el mismo día en que Marco Rubio demandó al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, información sobre los cubanos que están bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Los electores han expresado su consternación por el tiempo y los lugares lejanos donde se encuentran detenidos sus familiares. Es imperativo que Estados Unidos mantenga su compromiso de hacer cumplir la ley federal de inmigración, que incluye brindar a los ciudadanos cubanos que se encuentran actualmente en Estados Unidos el proceso legal para el que pueden ser elegibles bajo la Ley de Ajuste Cubano", dijo Rubio en una carta.

Rubio solicita el número de cubanos registrados por el ICE el último año, sus nombres y ubicaciones, además de las razones por las que se declaró no admisibles o fueron repatriados los que no están en esta situación. También pide los datos de quienes tienen antecedentes o se les ha denegado el asilo por no cumplir con el requisito de poder demostrar un miedo creíble para no regresar a la Isla.

"Durante más de seis décadas, el régimen cubano ha sido hostil a las libertades, los valores democráticos y los derechos humanos del pueblo cubano. Como resultado, los ciudadanos cubanos continúan arriesgando sus vidas y buscan el sueño americano y la promesa de un futuro mejor en Estados Unidos", dice el texto.

En las últimas semanas el incremento de cubanos que desean llegar a EE UU ha sido notable, tanto desde la frontera con México como a través del mar.

En la frontera mexicana Cuba era hasta enero el tercer país con más solicitantes de refugio al registrar 575, pero un mes más tarde el dato se había duplicado alcanzando las 801 solicitudes, un total de 1.376 en lo que va de año.

Por vía marítima, la Guardia Costera ha interceptado a 107 cubanos desde octubre, una cifra mucho mayor que los 49 interceptados en el año fiscal 2020 aun teniendo en cuenta la pandemia.

