'El Triunfador' y 'Libertad', los nombres de las balsas cubanas que llegaron a EE UU

El Triunfador y Libertad son los nombres de dos embarcaciones precarias en las cuales 35 cubanos llegaron a cayo Marathon, en EE UU, entre el miércoles y el jueves de esta semana. Los pasajeros de El Triunfador, tres mujeres y 16 hombres que tocaron tierra este jueves, fueron puestos bajo custodia federal, y "serán procesados para procedimientos de remoción", según informó Walter Slosar, jefe de la Patrulla Fronteriza, a través de su cuenta en Twitter.

Estos 19 balseros tienen la opción de solicitar asilo, lo cual implica demostrar ante un oficial o juez que tienen temor de regresar a su país. Si los cubanos convencen a las autoridades pertinentes, se les "da una fianza y pueden pedir asilo", explicó Willy Allen, abogado de Inmigración.

El proceso judicial de los 16 pasajeros que llegaron en el bote Libertad será diferente, pues fueron detenidos tras un operativo de "contrabando marítimo". El agente Slosar indicó que junto con estas personas fue detenido "un presunto contrabandista", por lo que se inició una investigación.

En caso de que se pruebe que los cubanos fueron víctimas de tráfico humano, las alternativas, según ha señalado el abogado Miguel Díaz a la cadena de televisión Telemundo 51, de Miami, se centran en solicitar la visa D o la visa U, a las que pueden recurrir las víctimas de crímenes, siempre que las autoridades consideren válida la petición. A los beneficiados con este tipo de visado se les otorga un permiso de residencia por cuatro años y una autorización para trabajar en EE UU.

En las últimas semanas se disparó la salida de embarcaciones desde la Isla. De acuerdo con los registros publicados por el oficial Slosar, tan solo en el mes de agosto se han detenido a 143 balseros cubanos que lograron llegar a playas de Florida en 14 lanchas, botes de pescadores y balsas.

Hace una semana, Adam Linhardt, portavoz de la oficina del alguacil del condado de Monroe, preveía la llegada de más balseros, sobre todo provenientes de la Isla, que atraviesa una crisis humanitaria sin precedentes, el encarecimiento de los productos básicos y un aumento notable de la represión policial.

En un intento por mitigar este éxodo, Erik Villa Rodríguez, suboficial de la Guardia Costera de EE UU, advirtió que "los balseros que sean interceptados serán repatriados a su país de origen", además de recordar los peligros de migrar en embarcaciones rudimentarias.

Datos de ese cuerpo fronterizo indican que desde el 1 de octubre de 2021 se ha interceptado a 3.739 cubanos.

La crisis migratoria que vive la Isla también se da por tierra. Según los datos del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras de EE UU, desde el inicio del año fiscal, el 1 de octubre de 2021, hasta mediados de junio de 2022, entraron a territorio estadounidense un total de 140.602 cubanos, cifra que ya sobrepasa el éxodo del Mariel de 1980, cuando 125.000 personas alcanzaron suelo estadounidense en siete meses.

