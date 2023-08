Trump arremete contra el fiscal y la jueza del caso del asalto al Capitolio

(EFE).- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) arremetió este lunes contra el fiscal especial que lo investiga, Jack Smith, y la jueza Tanya Chutkan, encargada del caso en el que se le acusa de intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 y de instigar el asalto al Capitolio.

Los mensajes de Trump en la red social que él mismo ha creado, Truth Social, se producen horas antes de que sus abogados respondan a una solicitud de la Fiscalía para que el ex mandatario no pueda compartir información sensible sobre el caso en redes sociales.

Específicamente, los fiscales quieren que Chutkan, de la corte del Distrito de Columbia, emita una "orden de protección" que evite que Trump publique información sobre testigos y otras pruebas que la acusación irá presentando durante el proceso judicial.

Los abogados de Trump se opondrán a esa petición y tienen de plazo hasta las 17:00 (hora de Washington) para presentar sus argumentos por escrito ante la jueza.

En Truth Social, Trump adelantó el argumento de su defensa y afirmó que cualquier intento de silenciarlo atentaría contra la primera enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión.

"No, no deberían imponerme una orden de protección porque estaría vulnerando mi derecho a la libertad de expresión"

"No, no deberían imponerme una orden de protección porque estaría vulnerando mi derecho a la libertad de expresión. En cambio, deberían hacerlo con el perturbado Jack Smith y el 'Departamento de Injusticia', ya que están filtrando información ilegalmente por todas partes", arremetió Trump.

El ex presidente no ofreció pruebas que respalden sus acusaciones a Smith, y la oficina del fiscal especial ha estado trabajando con el máximo secreto en los últimos meses.

La semana pasada, Smith solicitó a la jueza que limitara la capacidad de Trump para compartir información en redes sociales después de que el político republicano profiriera una amenaza el viernes en redes sociales: "¡Si ustedes van a por mí, yo iré a por ustedes!", escribió con letras mayúsculas.

El jueves, Trump compareció ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, donde se declaró no culpable de los cuatro delitos que se le imputan por supuestamente haber intentado revertir las elecciones de 2020, en las que perdió contra el actual mandatario, Joe Biden, y por haber instigado el asalto del Capitolio por sus seguidores.

Es la tercera imputación penal contra el ex presidente, acusado además en Nueva York por el soborno a la actriz porno Stormy Daniels y en Miami por haberse llevado ilegalmente documentos clasificados al dejar el poder.

A pesar de estos procesos judiciales, la popularidad de Trump no ha disminuido y sigue siendo el gran favorito en las primarias republicanas de cara a las elecciones de 2024, donde aspira a enfrentarse nuevamente a Biden.

