Zelenski asegura que no entiende a Lula y le reprocha no estar trayendo la paz con sus declaraciones

(EP/EFE).-El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha asegurado que no comprende la postura de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y le ha reprochado no estar trayendo la paz con sus últimas declaraciones, después que la semana pasada afirmara que Moscú y Kiev no tienen interés en sentarse a negociar.

"El presidente Lula tiene experiencia, pero no le entiendo muy bien (...) Las declaraciones de Lula no traen paz alguna", ha dicho Zelenski desde Kiev durante una entrevista colectiva con varios medios latinoamericanos.

En ese sentido, ha expuesto que a pesar de que cree que Lula "tiene su propia opinión" acerca de este conflicto, al mismo tiempo parece ser el único líder internacional que asume las hipótesis del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Solo Putin y Lula hablan sobre la seguridad de Rusia, sobre las garantías de seguridad que se tienen que dar a Rusia", ha dicho Zelenski, quien se ha preguntado por qué Brasil, "un país pacífico", tiene que estar de acuerdo con la narrativa del presidente ruso, que no difiere, ha dicho, de cualquier "colonizador".

"Miente, manipula, desinforma constantemente. Está matando a nuestros niños y violando a nuestras mujeres"

"Miente, manipula, desinforma constantemente. Está matando a nuestros niños y violando a nuestras mujeres. Sinceramente, si el presidente Lula me quiere decir algo, que se siente y que me lo diga y creo que acabamos con todo esto", ha dicho.

"Honestamente, creía que él tenía una comprensión más amplia del mundo", ha reprochado Zelenski, quien, por otro lado, ha manifestado que confía en poder reunir al mayor número de naciones latinoamericanas en la próxima cumbre global en la que tiene previsto presentar su plan de paz.

La postura de Lula durante la guerra de Ucrania ha sido muy cuestionada por una parte de la comunidad internacional, que acusa al presidente brasileño de equidistancia y de querer igualar en responsabilidades a ambos bandos.

Brasil es uno de los países, junto a China y una coalición de Estados africanos, que ha presentado una alternativa de paz a Kiev, rechazadas todas ellas al considerar que no cumplen con las condiciones previstas para sentarse a negociar, entre ellas la devolución de la Península de Crimea, anexada por Rusia en 2014.

Por su parte, Rusia se ha enfocado en resaltar sus victorias en el campo de batalla. El Ministerio de Defensa de Rusia informó este lunes que sus fuerzas militares han avanzado en los últimos tres días tres kilómetros en un sector de 11 kilómetros de ancho en el frente de Jarkov, en el este de Ucrania.

"En las últimas tres jornadas el avance de las fuerzas rusas fue de más de tres kilómetros de profundidad en un sector de 11 kilómetros de ancho de este sector del frente", afirmó el portavoz de Defensa, Ígor Konashénkov, en el parte de guerra diario.

El representante castrense puntualizó que "los destacamentos de asalto de la agrupación occidental de las fuerzas rusas mejoraron sus posiciones en las cercanías de las localidades Olshana y Pershitravneve del sector de Kupiansk en la región de Járkov".

Las tropas rusas repelieron 12 contraataques de tres brigadas motorizadas ucranianas en las inmediaciones de las localidades de Sinkovka

Según Konashénkov, las tropas rusas repelieron 12 contraataques de tres brigadas motorizadas ucranianas en las inmediaciones de las localidades de Sinkovka, de Járkov, y Stelmajivka, en Lugansk.

Añadió que la aviación y la artillería rusa vencieron a las tropas ucranianas en las localidades de Kupiansk, Kotliarovka y Berestove, de la región de Járkov, causando alrededor de 110 bajas.

El pasado sábado Defensa aseguró haber tomado la localidad de Novoselivske, en Lugansk, y mejorado sus posiciones en la región de Jarkov.

Portavoces militares de Kiev informaron la semana pasada de la llegada de nuevas tropas rusas al frente nororiental, pero soldados ucranianos que defienden esta zona aseguraron que habían logrado repeler los ataques enemigos y neutralizado el grueso de las fuerzas enemigas.

