¿Qué se sabe hasta ahora del petrolero venezolano confiscado por EE UU?

Habla el jefe de la operación de extración de María Corina Machado, que niega haber sido contratado por la Administración de Trump

Madrid / Miami/Estados Unidos trasladó el jueves a uno de sus puertos el petrolero venezolano incautado el día anterior para inspeccionar su cargamento de crudo, en un nuevo capítulo de la campaña militar que la Administración del presidente estadounidense Donald Trump mantiene en el Caribe frente a Venezuela.

"El buque irá a un puerto estadounidense y EE UU sí tiene la intención de incautar el petróleo. Sin embargo, existe un proceso legal para la incautación de ese petróleo, y ese proceso legal será seguido", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa. La operación se llevó a cabo de manera conjunta entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Departamento de Guerra (anteriormente Defensa) y la Guardia Costera.

El petrolero, de nombre Skipper y que navegaba con falsa bandera, fue incautado el miércoles por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano, según The New York Times. El buque fue interceptado en un gran operativo, con efectivos estadounidenses fuertemente armados abordando la embarcación desde helicópteros y lanchas rápidas.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció que los tripulantes del buque están "desaparecidos" y adelantó que llevará este hecho, que tacha de "piratería criminal", a instancias internacionales. Según Leavitt, el petrolero está actualmente pasando por "un proceso de decomiso" y EE UU tiene un equipo de investigación a bordo que está interrogando a la tripulación.

Maduro también afirmó que el buque transportaba 1.900.000 barriles de petróleo. Además, denunció que esta incautación revela que el despliegue militar de Estados Unidos es para "robar" el crudo venezolano.

El buque navegaba con una bandera de Guyana, un país vecino a Venezuela que ha dado su respaldo al despliegue militar estadounidense en el Caribe y que sigue en disputa con Caracas por el Esequibo, una región fronteriza administrada por Georgetown. La incautación del petrolero se produjo el mismo día que Guyana anunció la firma de un acuerdo con EE UU para ampliar la cooperación militar entre ambos países.

Las autoridades marítimas guyanesas confirmaron que este petrolero de nombre Skipper no está registrado en el país y denunciaron que este uso "no autorizado de la bandera" es "inaceptable".

Un día después de la incautación del petrolero, el Gobierno colombiano de Gustavo Petro rechazó el ataque y dijo que su nación no tiene ninguna razón para denegar una posible solicitud de asilo de Maduro, en caso de dejar el poder en su país.

Antes de la reacción colombiana, Trump había apuntado a Petro como "el siguiente" foco de su presión militar, que ha dicho que podría expandir a operaciones terrestres en Venezuela pronto.

Otra nación que condenó la incautación estadounidense fue Cuba, cuyo presidente, Miguel Díaz-Canel, aseguró que "constituye un acto de piratería, violatorio del Derecho Internacional y una escalada en la agresión contra ese hermano país". Según los datos de Reuters, el petrolero había entregado ya 200.000 barriles a la Isla antes del abordaje de EE UU.

Además de la incautación del petrolero, el Departamento del Tesoro incluyó en la lista de sancionados a Efraín Antonio Campo Flores, Francisco Flores de Freitas y a Carlos Erik Malpica Flores, todos ellos emparentados con la esposa de Maduro, Cilia Flores.

Los tres forman parte de una batería de sanciones de la Administración de Donald Trump que también afecta al sector petrolero venezolano, incluyendo a un empresario y seis compañías navieras, y bloqueando a seis buques.

El Departamento del Tesoro apuntó en un comunicado que Campo Flores y Flores de Freitas, conocidos como los "narcosobrinos", fueron arrestados en Haití en 2015 por narcotráfico y condenados en Estados Unidos en 2016.

En su última aparición pública, Trump dijo en la Casa Blanca que su campaña de presión frente a las costas venezolanas "se trata de muchas cosas", cuando fue cuestionado por periodistas luego de la incautación del petrolero.

"Cualquiera que se involucre en eso ahora mismo no le va a ir bien", apuntó Trump, que volvió a repetir que los ataques "en tierra" sobre grupos que Washington vincula con el narcotráfico "se están poniendo en marcha".

En Miami, habló Bryan Stern, el veterano de guerra de EE UU que dirigió la operación secreta de 15 a 16 horas para sacar por mar a María Corina Machado de Venezuela, quien dijo que le recomendó a la líder opositora que no regrese a su país y aseguró que "nunca" ha sido contratado por Trump.

El fundador del grupo Grey Bull Rescue, con sede en Tampa (Florida), dijo al canal CBS que se encontró con ella en altamar y logró trasladarla a un punto secreto en el Caribe donde tomó el avión rumbo a Oslo para recibir este miércoles el Premio Nobel de la Paz y reunirse con su familia.

"Fue peligroso. Fue aterrador. Las condiciones del mar eran ideales para nosotros, pero no eran aguas en las que uno quiera estar, mientras más altas son las olas, más difícil es para el radar ver. Así funciona", dijo Stern al canal CBS.

Reconoció que "nadie disfrutó ese trayecto, ¡especialmente María!".

Stern subrayó al canal que Grey Bull no actúa con fondos gubernamentales. "El Gobierno de EE UU no aportó un solo centavo, al menos que yo sepa", afirmó.

"Yo soy el contratista especializado en extracciones, y nunca he sido contratado por Donald Trump", dijo sobre versiones que vinculan el rescate al entorno del presidente.

El veterano desmintió que la recogida fuese en Curazao y evitó hablar sobre la fase terrestre porque, "aún tenemos trabajo en Venezuela y no queremos poner en riesgo a las personas, fuentes o métodos involucrados".

Cuando se encontraron con Machado, relató a CBS, "todos estaban empapados. 'Mi equipo y yo estábamos calados hasta los huesos. Ella también estaba fría y mojada. Fue un viaje muy arduo'", dijo Stern, quien señaló que la Premio Nobel de la Paz es la persona de más alto perfil que ha extraído.