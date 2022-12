"Vi que algunos se fueron al saber que era la vacuna de los cubanos"

Los médicos mexicanos han aplicado hasta este miércoles 6.099 dosis de la vacuna cubana Abdala contra el covid, que aún no cuenta con aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los fármacos son parte del embarque de 4.092.500 que llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el pasado 25 de noviembre.

"A mi esposo y a mí nos falta el refuerzo, ayer (miércoles) fuimos al módulo de salud ubicado en Mixcoac, con la intención de recibir la vacuna Pfizer, pero nos dijeron que solo había Abdala. Al final no nos pusieron el refuerzo porque en tres horas que estuvimos ahí sólo se juntaron cinco personas y para abrir un frasco se requiere de diez", contó Minerva Zuñiga a 14ymedio. "Hay mucha gente pero va por las pruebas".

En México en las últimas semanas aumentó el número de contagios, por lo que se recomendó el uso del cubrebocas en lugares cerrados y transporte público, así como el lavado de manos y uso de gel antibacterial. La Secretaría de Salud registró hasta el 19 de diciembre 28.547 nuevos casos en todo el país.

En el primer día solo 2.037 personas recibieron la fórmula cubana en la Ciudad de México, deberán regresar en 14 días para recibir la segunda de tres dosis.

Este miércoles inició la aplicación de vacunas contra el coronavirus en las 18 alcaldías de Ciudad de México, donde hay 9.404 contagiados. En el primer día solo 2.037 personas recibieron la fórmula cubana, deberán regresar en 14 días para recibir la segunda de tres dosis.

A José Torres, de 59 años, lo vacunaron en el módulo de salud ubicado en Santa Úrsula Coapa. "Por la noche tuve algo de temperatura y me dolió el brazo, pero ya me siento mejor. No sé si sea la reacción, pero no me recomendaron nada para el malestar, como cuando recibí la AstraZeneca", comentó a este diario.

En la Ciudad de México se distribuyeron 400.000 dosis y, según Joaquín Hernández, otro de los capitalinos que recibió la dosis este miércoles, el lote tiene fecha de caducidad de junio del 2023. "Me vacuné porque no hay otra, pero yo vi que algunos se fueron al saber que era la de los cubanos. Espero que no se les caduquen como las que tiraron el año pasado".

En septiembre el diario Reforma denunció que más de 5 millones de vacunas contra el coronavirus "terminaron en el drenaje" porque caducaron. La Secretaría de Salud reconoció que cinco millones 41.050 de los biológicos de AstraZeneca y Sputnik "presentaron caducidad vencida" y estos "se encontraban bajo resguardo de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) S.A. de C.V.".

En ese mismo mes, México oficializó la compra al Gobierno cubano de nueve millones de fórmulas contra el covid-19 y se dijo que se aplicarían a niños menores de cinco años.

Según reportes de las dependencias de salud estatales, al 22 de diciembre, se han distribuido 1.084.100 dosis de Abdala para su aplicación. A la Ciudad de México se entregaron 400.000 dosis, a Baja California 104.600, Michoacán 154.000, Colima 24.400, Campeche 28.200, Oaxaca 139.000, Coahuila 120.000 y Guerrero 114.000. El estado de Veracruz confirmó la llegada de un embarque, pero no ofreció detalles del número ni de su aplicación, así como tampoco en Chihuahua.

En los estados de Guanajuato, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Durango, Nuevo León, Sonora y Baja California Sur, no ofrecen detalles de la llegada de dosis cubanas.

El diputado de Movimiento Ciudadano Francisco Sánchez Villegas evidenció su malestar por la llegada de dosis cubanas a Ciudad Juárez. "Esto es un intento de asesinato del Gobierno populista. No podemos permitir que se arriesgue de esta manera la vida y la salud de los ciudadanos", subrayó.

________________________

