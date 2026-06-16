Dos años de prisión a un padrino yoruba por apropiarse del dinero para una ceremonia en Cuba

El Tribunal Supremo ratifica la condena por apropiación indebida agravada por abuso de confianza en una relación religiosa

Madrid/El Tribunal Supremo de España ha confirmado la condena de dos años de prisión a un padrino yoruba residente en Gran Canaria que se apropió de 11.000 euros entregados por una mujer para financiar una ceremonia de coronación religiosa en Cuba.

Durante el juicio, la perjudicada explicó que consideraba al acusado su padrino espiritual y que actuó movida por una confianza absoluta en sus consejos, circunstancia que los tribunales consideraron determinante para apreciar agravantes. Según su testimonio, el hombre le había insistido en que debía viajar a Cuba para realizar la ceremonia y que, de no hacerlo, peligraba su vida.

“Si no iba a Cuba a salvarme iba a morir”, declaró la víctima ante el tribunal. El viaje de la mujer a la Isla había sido cancelado durante la pandemia, y el padrino yoruba nunca devolvió el dinero, pese a las reiteradas reclamaciones de la perjudicada. La Audiencia Provincial otorgó “plena credibilidad” al relato de la víctima.

En su recurso, la defensa alegó que la Audiencia Provincial había aplicado de forma inadecuada el delito de apropiación indebida y sostuvo que las cantidades entregadas por la perjudicada correspondían a gastos vinculados a la ceremonia religiosa. También negó la existencia de una relación de superioridad entre el acusado y la denunciante, al considerar que ambos compartían la misma religión yoruba.

“Si no iba a Cuba a salvarme iba a morir”

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias y posteriormente el Tribunal Supremo desestimaron los recursos presentados por la defensa. El Alto Tribunal descartó además la existencia de un error de derecho en la aplicación del delito de apropiación indebida y recordó que no se trataba de analizar la existencia de una estafa, al no haber sido objeto de acusación. La sentencia confirma que el dinero fue entregado con una finalidad concreta –financiar un viaje a Cuba y una ceremonia religiosa– que no llegó a realizarse, y que el acusado no devolvió las cantidades recibidas.

El hombre fue condenado por un delito de apropiación indebida agravado por abuso de confianza. Además de la pena de dos años de prisión, deberá pagar una multa de 3.000 euros y una indemnización de 11.000 euros a la víctima, así como las costas procesales. Se le impone también la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

La condena se suma a otros casos recientes de abusos económicos cometidos bajo la apariencia de actividades espirituales en Canarias. En diciembre de 2025, la Policía Nacional desarticuló una presunta secta que operaba en Tenerife y Gran Canaria y que, según los investigadores, ejercía un “control psicológico absoluto” sobre sus seguidores mediante la manipulación de creencias religiosas y la explotación de personas vulnerables.

La condena se suma a otros casos recientes de abusos económicos cometidos bajo la apariencia de actividades espirituales en Canarias

La investigación condujo a la detención de cinco personas acusadas de delitos como asociación ilícita, estafa, lesiones y falsedad documental. Las autoridades insistieron entonces que la operación no estaba dirigida contra ninguna confesión religiosa concreta, sino contra presuntas actividades delictivas realizadas al amparo de prácticas espirituales.

Canarias, uno de los principales destinos históricos de la migración cubana en España, cuentan desde hace años con asociaciones dedicadas a la preservación y difusión de la religión yoruba.

La Asociación Cultural Yoruba de Canarias, constituida en 2009, es un ejemplo. La organización trabaja para promover la cultura yoruba y defender a los practicantes frente a abusos y fraudes. Según su propia información difundida, en los últimos años ha atendido numerosos casos de presuntas estafas relacionadas con prácticas religiosas y ha colaborado con asesoramiento jurídico para quienes decidan ir a los tribunales.

Atendiendo a datos oficiales recientes, unos 63.800 cubanos residen en el archipiélago canario, lo que los convierte en una de las comunidades extranjeras más numerosas del territorio insular español.