Un asesor presidencial iraní desmiente que el nuevo líder supremo haya resultado herido

Un buque de la Armada de Irán en el estrecho de Ormuz.

Irán lanza su ataque "más duro" en una jornada complicada en el estrecho de Ormuz y cuando se conoce que hay 140 militares estadounidenses heridos hasta la fecha

Madrid/El asesor e hijo del presidente de Irán, Yusef Pezeshkian, desmintió este miércoles las especulaciones acerca de que el nuevo líder supremo del país, Mojtaba Jameneí, haya resultado herido, y afirmó que "se encuentra bien".

"Escuché una noticia sobre que el señor Mojtaba habría resultado herido. Pregunté a algunos amigos que tenían contacto con él y dijeron que, gracias a Dios, se encuentra bien y no hay ningún problema", aseguró el asesor e hijo del presidente Masud Pezeshkian, según informó el diario Etemad.

Los rumores sobre la situación de Mojtaba Jameneí surgieron después de que la televisión estatal iraní utilizara el término 'janbaz', que se refiere a los heridos en combate, tras su elección como líder supremo, sin ofrecer detalles al respecto.

Tres días después de su nombramiento, el nuevo líder de la República Islámica aún no ha aparecido en público ni se ha referido a la nación, lo que ha reforzado los rumores sobre su situación.

El diario estadounidense The New York Times reportó este miércoles, citando a tres funcionarios iraníes, que Jameneí sufrió heridas en las piernas durante la primera jornada de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, en unos bombardeos que mataron a su padre, a su madre, a su mujer y a uno de sus hijos, además de a otros muchos altos cargos de Irán.

Según el diario, que confirmó la información con fuentes militares israelíes, se desconocía la gravedad de las heridas del nuevo líder, pero este se encuentra consciente y refugiado en un lugar extremadamente seguro, con comunicaciones limitadas.

Sobre el terreno, la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró haber lanzado la ola "más devastadora y más dura" desde el inicio de la guerra. El cuerpo de élite aseguró que sus misiles golpearon un centro de comunicaciones israelí en el sur de Tel Aviv, además de centros militares en Jerusalén y Haifa.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) notificaron haber identificado misiles lanzados desde Irán, aunque no concretaron los objetivos concretos atacados, y el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) aseguró que no hubo víctimas.

El ministerio de Defensa de Catar informó este miércoles de que ha interceptado un número indeterminado de misiles, tras los ataques aéreos lanzados previamente por Irán contra Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

El Ministerio saudí de Defensa informó de una oleada con misiles y drones contra instalaciones de petroleo, una base militar y otras localizaciones del país. Emiratos Árabes Unidos dijo que sus sistemas de defensa "están respondiendo a una amenaza de misiles". Y el Ejército de Kuwait reveló que sus sistemas de defensa detectaron "cinco drones hostiles que penetraron el espacio aéreo del país".

Irán también aseguró haber atacado "bases enemigas americanas-sionistas en Erbil", la principal ciudad del Kurdistán iraquí.

Un dron impactó una instalación diplomática de Estados Unidos en Bagdad, Irak, un gran complejo logístico utilizado por personal diplomático estadounidense, en un ataque atribuido preliminarmente a milicias proiraníes.

Pese a que el secretario de Guerra de EE UU, Pete Hegseth, adelantó que el martes sería el día más intenso de bombardeos en Irán desde el inicio de la guerra, no trascendieron más ataques contra la república islámica a lo largo de la noche más allá de los informados por el Ejército israelí durante la tarde del martes.

En este contexto, el Pentágono informó de que unos 140 militares estadounidenses han resultado heridos, ocho de gravedad, por los ataques iraníes lanzados en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Guerra estadounidense, la gran mayoría presenta heridas menores y 108 de ellos ya han regresado al servicio. Otros ocho militares han sido catalogados como "gravemente heridos", por lo que se encuentran recibiendo el "más alto nivel de asistencia médica", añade la nota.

Durante el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, al menos siete militares estadounidenses han fallecido en ataques iraníes, los seis primeros durante un ataque de un dron en Kuwait. Por su parte, Irán ha afirmado ante la ONU que unos 1.332 civiles iraníes han muerto en la guerra.

El grupo chií libanés Hezbolá y las tropas de Israel mantuvieron este miércoles enfrentamientos en el sur del Líbano, que fue blanco de nuevo de fuertes bombardeos israelíes que causaron al menos 9 muertos y 13 heridos.

Estos choques coincidieron con el anuncio de las Fuerzas de Defensa de Israel de que iba a bombardear "infraestructura" de Hezbulá en los suburbios del sur de Beirut, feudo del grupo chií.

Un barco portacontenedores fue alcanzado por un proyectil a poca distancia del estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO), que monitorea la seguridad de barcos y marineros en el mar alrededor del mundo, alertó este miércoles de que un barco portacontenedores fue alcanzado por un proyectil a poca distancia del estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético.

Mientras, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguró haber destruido "múltiples buques de guerra iraníes" cerca del estrecho, entre ellos 16 barcos minadores, en el marco de los ataques contra el país persa, al que acusan de haber amenazado "la libertad de navegación" por la estratégica vía.

Además, la selección femenina iraní se encuentra en Malasia, indicó este miércoles a EFE un portavoz de la Confederación Asiática de Fútbol, después de que algunas integrantes optaran por quedarse en Australia a raíz de la polémica surgida al no cantar el himno nacional antes de un partido de la Copa de Asia, gesto por el que fueron tildadas de "traidoras".

Su llegada a Malasia, un país de mayoría musulmana, se produce mientras una de las siete integrantes de la selección femenina iraní que había aceptado protección humanitaria en Australia decidiera finalmente regresar a su país. Se desconoce aún si el resto viajará desde Malasia a Irán.